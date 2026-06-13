Откуда взялось выражение "надеть рога": скрытый стыд византийского царя

Почему супружескую измену называют "надеть рога" — самые популярные версии происхождения этого известного фразеологизма и его современное значение.

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Откуда произошло выражение "нарастить рога" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Откуда происходит выражение "наставить рога"

Какие существуют версии происхождения этого фразеологизма

Выражение "наставить рога" знают почти все, ведь это один из самых распространенных фразеологизмов, когда речь идет о супружеской неверности. Однако мало кто задумывается, почему обман в отношениях связали именно с рогами. История этого известного выражения имеет несколько популярных версий происхождения. Главред расскажет подробнее.

Как пишет УНИАН, языковеды и исследователи чаще всего упоминают две основные гипотезы. Одна из них связана с древнегерманскими традициями, другая — с событиями времен Византийской империи.

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Древнегерманская традиция

По одной из версий, в древних германских племенах мужчины, отправлявшиеся в длительные военные походы, надевали шлемы с рогами. Со временем с этим обычаем стали связывать истории о воинах, которые по возвращении домой узнавали о неверности жен.

Исследователи отмечают, что эта версия не имеет однозначного исторического подтверждения, однако она остается одной из самых распространенных в популярной культуре.

История о византийском императоре

Еще одна популярная легенда касается Андроника I Комнина. По преданию, правитель имел многочисленные любовные связи с замужними женщинами.

Существует версия, что мужчинам, чьи жены становились фаворитками императора, предоставлялись определенные привилегии, в частности право охотиться в императорских угодьях. Якобы в знак такого особого статуса их дома украшали оленьими рогами. Именно отсюда, по легенде, и могло возникнуть символическое связывание рогов с супружеской неверностью.

Можно ли "надеть рога" на женщину

Изначально этот фразеологизм в основном использовался в отношении мужчин, которые становились жертвами супружеской измены. Именно поэтому во многих европейских языках существовали слова типа "рогоносец".

Сегодня языковая практика стала значительно гибче. Выражение "надеть рога" могут употреблять как в отношении мужчин, так и в отношении женщин, пострадавших от неверности партнера.

В то же время лингвисты отмечают, что конструкция "наставить рога жене" для многих носителей языка все еще звучит менее привычно, чем традиционное употребление в отношении мужчины. Поэтому в разговорной речи часто используют другие выражения: "изменить", "уйти налево", "завести роман" или "иметь отношения на стороне".

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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