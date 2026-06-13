Откуда взялось выражение "надеть рога": скрытый стыд византийского царя

О чем вы узнаете:
- Откуда происходит выражение "наставить рога"
- Какие существуют версии происхождения этого фразеологизма
Выражение "наставить рога" знают почти все, ведь это один из самых распространенных фразеологизмов, когда речь идет о супружеской неверности. Однако мало кто задумывается, почему обман в отношениях связали именно с рогами. История этого известного выражения имеет несколько популярных версий происхождения. Главред расскажет подробнее.
Как пишет УНИАН, языковеды и исследователи чаще всего упоминают две основные гипотезы. Одна из них связана с древнегерманскими традициями, другая — с событиями времен Византийской империи.
Древнегерманская традиция
По одной из версий, в древних германских племенах мужчины, отправлявшиеся в длительные военные походы, надевали шлемы с рогами. Со временем с этим обычаем стали связывать истории о воинах, которые по возвращении домой узнавали о неверности жен.
Исследователи отмечают, что эта версия не имеет однозначного исторического подтверждения, однако она остается одной из самых распространенных в популярной культуре.
История о византийском императоре
Еще одна популярная легенда касается Андроника I Комнина. По преданию, правитель имел многочисленные любовные связи с замужними женщинами.
Существует версия, что мужчинам, чьи жены становились фаворитками императора, предоставлялись определенные привилегии, в частности право охотиться в императорских угодьях. Якобы в знак такого особого статуса их дома украшали оленьими рогами. Именно отсюда, по легенде, и могло возникнуть символическое связывание рогов с супружеской неверностью.
Можно ли "надеть рога" на женщину
Изначально этот фразеологизм в основном использовался в отношении мужчин, которые становились жертвами супружеской измены. Именно поэтому во многих европейских языках существовали слова типа "рогоносец".
Сегодня языковая практика стала значительно гибче. Выражение "надеть рога" могут употреблять как в отношении мужчин, так и в отношении женщин, пострадавших от неверности партнера.
В то же время лингвисты отмечают, что конструкция "наставить рога жене" для многих носителей языка все еще звучит менее привычно, чем традиционное употребление в отношении мужчины. Поэтому в разговорной речи часто используют другие выражения: "изменить", "уйти налево", "завести роман" или "иметь отношения на стороне".
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Об источнике: УНИАН
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