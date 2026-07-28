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Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секрет

Алексей Тесля
28 июля 2026, 01:15
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Многие садоводы используют совместные посадки - способ, при котором культуры выращивают рядом.
Что нужно обязательно сделать летом с помидорами
Назван лучший сосед для помидоров / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Садоводы используют совместные посадки - при которых культуры выращивают рядом
  • Одним из лучших соседей для помидоров считается базилик
  • Насыщенный запах базилика способен отпугивать тлю, белокрылку

Получить богатый урожай томатов помогает не только своевременный полив, солнечное место и плодородная почва.

Многие садоводы используют совместные посадки - способ, при котором культуры выращивают рядом, чтобы они поддерживали друг друга и снижали риск появления вредителей, пишет Martha Stewart.

видео дня

Одним из лучших соседей для помидоров считается базилик. По словам Марты Стюарт, эти растения образуют своеобразный "взаимовыгодный союз". Томаты создают условия, благоприятные для роста базилика, а ароматная пряность, в свою очередь, помогает защитить посадки от насекомых.

Насыщенный запах базилика способен отпугивать тлю, белокрылку, трипсов и гусениц, которые часто повреждают листья и стебли томатов. При этом растение не конкурирует с помидорами за питание, поскольку не нуждается в большом количестве удобрений и спокойно развивается рядом с ними.

Еще одно преимущество такого соседства заключается в том, что базилик может раньше сигнализировать о возможных заболеваниях. Если на его листьях появляются признаки грибковых инфекций, это служит поводом внимательно осмотреть и томатные кусты.

Хотя научных подтверждений тому, что базилик напрямую улучшает вкус помидоров, нет, многие огородники отмечают более высокий урожай и лучшие вкусовые качества плодов при совместном выращивании этих культур.

Во время цветения базилик также привлекает пчел и других насекомых-опылителей, что положительно влияет на состояние всего огорода.

При этом специалисты напоминают, что даже при удачном соседстве томатам необходим полноценный уход: регулярные подкормки, достаточное количество влаги и не менее 6–8 часов солнечного света в день. В жаркую погоду растениям может потребоваться полив утром и вечером.

Помимо томатов, базилик хорошо соседствует с перцем, морковью, кабачками, а также с другими пряными травами, включая орегано и петрушку.

Что действительно помогает увеличить урожай томатов

Чтобы собрать много крупных и здоровых помидоров, недостаточно регулярно поливать растения и подкармливать их удобрениями. Большую роль играет грамотное формирование кустов, от которого напрямую зависит будущий урожай.

Смотрите видео - улучшение урожая томатов

Выращивание томатов проходит в несколько последовательных этапов. Сначала семена высевают на рассаду, обеспечивая молодым растениям достаточное количество влаги, света и питания. После того как саженцы окрепнут, их пересаживают в открытый грунт или теплицу, проводят первую подкормку и выполняют профилактическую защиту от болезней.

По мере роста кусты подвязывают к опорам, регулярно удаляют боковые побеги и вносят удобрения как под корень, так и методом опрыскивания по листу. Такой уход способствует активному развитию растений и формированию большого количества плодов.

В течение сезона также следят за состоянием томатов, проводят профилактические обработки и при необходимости восполняют недостаток кальция и магния, особенно во время плодоношения.

В конце лета, как правило в августе, у растений удаляют верхушки побегов. Это помогает перенаправить питательные вещества на налив и созревание уже завязавшихся помидоров. Завершающим этапом становится сбор полностью созревшего урожая.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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