Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

Министр обороны Польши сравнил чествование ОУН и УПА с прославлением хорватских усташей и маршала Петена.

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В Польше вновь сделали резкое заявление о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: polsatnews.pl, ОП, pixabay.com

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Польша вновь связала вступление Украины в ЕС с Бандерой

Косиняк-Камыш требует извинений за Волынскую трагедию

Вице-премьер не верит в членство Киева в ближайшие годы

Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит членства в Европейском Союзе, пока не изменит отношение к истории ОУН и УПА. Свое заявление политик сделал в интервью программе "Wiadomości".

Свою позицию глава польского Минобороны обосновал историческими аналогиями с другими государствами, которые либо уже прошли путь в Брюссель, либо до сих пор живут с тяжелым военным прошлым.

"Украина не станет членом ЕС, если будет идти в него под знаменем Бандеры. Хорваты, если бы прославляли усташей, тоже не вошли бы в Европейский Союз. В Федеративной Республике Германии сегодня не прославляют командиров Второй мировой войны, даже тех, кто был солдатами, а не преступниками. Во Франции маршалу Петену сегодня не ставят памятников", - заявил Косиняк-Камыш.

Три требования от Варшавы

Перечень претензий к Киеву польский политик разделил на три составляющие - от юридических оценок событий 1943 года до вполне практических шагов на местах, где погибли мирные жители. По мнению вице-премьера, украинская сторона должна официально признать Волынскую трагедию геноцидом и принести извинения полякам.

"Гибли невинные люди только за то, что были поляками. Второй вопрос - это почтение памяти. Трудно не ожидать, что если у солдат Вермахта есть свои могилы, то у польских жертв должен быть крест, перед которым можно зажечь лампадку. Третьим пунктом является прощение", - сказал вице-премьер.

Прогноз относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС

Оптимизма относительно скорого расширения ЕС Косиняк-Камыш не выразил: он не верит, что Украина войдет в Союз в течение ближайших лет, а сам переговорный процесс, по его оценке, продлится еще "много лет".

Для главы польского оборонного ведомства это не первое подобное заявление - к фигуре Степана Бандеры и к теме Волыни он регулярно возвращается в публичных выступлениях.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Каковы причины скандала с Польшей - мнение эксперта

Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике в интервью Главреду. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность получать политические дивиденды", - пояснил он.

В то же время Вятрович отметил, что изменить ситуацию с украинской стороны невозможно, поскольку она зависит от внутренних процессов в Польше. По его мнению, положительное влияние могут оказать лишь инициативы польского общества, в частности совместные заявления религиозных институтов и другие диалоги между церквями и общественными кругами.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Как сообщал Главред, Польша впервые обнародовала данные о военной помощи Украине с 2022 года. Общая стоимость поддержки в 2022–2023 годах составила 15 млрд злотых, в 2024 году - еще 1,5 млрд.

Также Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 вместо их передачи Украине. Как сообщает Defense Express, причиной стал срыв договоренностей об обмене самолетов на украинские технологии в сфере дронов и ракет.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил о необходимости рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии президент Украины вернул орден через "Новую Почту".

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О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL) с 2015 года, министр по делам семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011–2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

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