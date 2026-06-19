Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

Кароль Навроцкий записал почти 13-минутную речь о своём решении.

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Навроцкий лишает Зеленского ордена Белого Орла / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео x.com/prezydentpl

Ключевые тезисы Навроцкого:

Президента Зеленского лишат ордена Белого Орла

Причина — решение Украины о названии подразделения ВСУ "Героев УПА"

Страны, не "отказавшиеся от тоталитаризма", не должны вступать в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — одной из высших государственных наград Польши. Об этом он заявил 19 июня в соцсети X.

В своем обращении, которое длилось около 13 минут, Навроцкий подчеркнул, что орден Белого Орла — это не просто награда, а символ особой связи с польским государством и доверия польского народа. По его словам, такие награды требуют не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим основу государства.

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"Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий.

Как отмечают польские СМИ, для вступления в силу это решение также требует одобрения премьер-министра Польши Дональда Туска. В то же время Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа.

"Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия является агрессором, а Путин — преступник, несущий ответственность за развязывание войны, которая стала для Европы крупнейшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разлученной насилием, стоит решение, принятое в Кремле", — сказал он.

Навроцкий также заявил, что европейская интеграция Украины предполагает готовность к "честному осмыслению сложных страниц истории". Польский лидер заявил, что не допустит вступления в ЕС тех стран, которые, по его словам, не готовы отказаться от "культу тоталитаризма и насилия".

"Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском Союзе быть не может, и Польша, несомненно, этого не допустит", — добавил Навроцкий.

Что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше — мнение эксперта

Политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что очередное обострение в отношениях Украины и Польши — не случайный эпизод, а проявление длительной стратегической конкуренции двух крупнейших государств региона. По его мнению, скандалы вокруг исторических и политических вопросов будут периодически повторяться независимо от состава правительств в Киеве или Варшаве.

Эксперт отмечает, что ключевым фактором напряженности является не только история, но и геополитика, а также экономические интересы. Польша, по его словам, опасается усиления роли Украины в ЕС, в частности в контексте распределения влияния и финансовых ресурсов, что усиливает конкуренцию между двумя странами.

"Короче говоря, главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона", — подчеркнул Олещук, добавив, что, несмотря на нынешние споры, они вряд ли приведут к кардинальному изменению позиции Варшавы в отношении Украины на этапе евроинтеграции.

В то же время политолог отмечает, что польская политическая сцена неоднородна, а резкие заявления отдельных политиков не всегда отражают позицию правительства. По его словам, несмотря на внутренние противоречия и эмоциональные скандалы, стратегическое сотрудничество между странами будет сохраняться.

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА" — что известно

Как сообщал Главред, Польша недовольна присвоением подразделению ВСУ почетного названия в честь героев УПА.

МИД Украины заявил, что это была инициатива военных и не направлена против Варшавы. Министр Андрей Сибига подчеркнул, что украинские защитники заслуживают уважения, а исторические вопросы должны обсуждаться профессионально, без политических эмоций.

Впоследствии польский премьер Дональд Туск призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу на фоне обострения спора, связанного с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА. В соцсети X он подчеркнул, что дипломатия не дала результатов, поэтому необходим личный разговор, чтобы избежать дальнейшего обострения.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач ранее предупреждал, что Польша может в ближайшее время завершить процедуру лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, если Украина не отменит решение о присвоении подразделению ВСУ названия "Героев УПА".

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О личности: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) — новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель, а также деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, требующее эксгумации польских жертв на Волыни", а вопросы истории и социальной ответственности называет своими "разделительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии ради улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должен решаться европейским сообществом, а также самой Украиной. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "империалистична по своей сути, независимо от того, идет ли речь о белом терроре, красном терроре или современном терроре", сообщает Википедия.

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