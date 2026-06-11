У Навроцкого выдвинули громкий ультиматум Зеленскому: что требует Варшава

Польская сторона не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах исторической памяти, заявил Марчин Пшидач.

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Польша выдвинула Украине ультиматум / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/Nawrocki25

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Варшава грозит лишить Зеленского ордена Белого Орла

Польша не пойдет на компромиссы в "вопросах исторической памяти"

Процедура лишения украинского лидера Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла будет завершена "скорее раньше, чем позже", если Украина официально не отменит решение о присвоении военному подразделению имени "Героев УПА".

Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает RMF24.

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По его словам, польская сторона не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах исторической памяти. Он в очередной раз повторил тезис о символике ВСУ.

"Надо еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания "Героев УПА", а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента. Многие поляки испытывают определенный оправданный гнев и разочарование, что после всего, что Польша делала для украинцев в течение последних лет, она сталкивается именно с таким решением президента Зеленского", – отметил Пшидач.

Польский чиновник подчеркнул, что сейчас "мяч находится на стороне Украины". Киеву дали понять, что отсутствие "реальных действий и жестов" в ближайшие дни автоматически запустит механизм отзыва высшей награды Республики Польша.

По словам Пшидача, ультиматум Навроцкого — это "справедливое отношение", которое оставляет окно для диалога, но это время стремительно истекает.

Он считает, что Украина должна официально отменить приказ о присвоении подразделению ССО ВСУ имени Героев УПА. Если положительной реакции из Киева не будет, Навроцкий подпишет указ о лишении Зеленского награды "скорее раньше, чем позже", утверждает чиновник.

"У украинской стороны есть время, чтобы должным образом проанализировать, какую ценность для нее имеют отношения с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить. Мы дали временной промежуток, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад. Мы надеемся, что это произойдет. Если этого не произойдет, мы будем принимать дальнейшие решения. Все, что делает президент, соответствует намеченному сценарию. Ближайшие дни покажут конкретные действия", — добавил Пшидач.

Отношения Варшавы и Киева под угрозой: мнение эксперта

На фоне новых трений между Украиной и Польшей вокруг вопросов исторической памяти всё больше актуализируется тема будущего стратегического сотрудничества двух стран. Политолог Виктор Андрусив рассматривает реакцию польских политиков на решение Киева почтить деятелей УПА и оценивает возможные политические и экономические последствия нарастающего взаимного недоверия. По его мнению, текущие разногласия могут обернуться для Польши потерей значимых геополитических возможностей.

Ранее Главред сообщал, что в МИД Украины отреагировали на недовольство Польши в связи с присвоением Отдельному центру спецопераций "Север" почетного наименования в честь героев УПА. Глава ведомства Андрей Сибига пояснил, что решение было инициативой самих военных и направлено на чествование борцов против российского господства, а не на обострение отношений с Варшавой.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал президентов Украины и Польши провести прямой диалог на фоне обострения спора, вызванного переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.

Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

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О персоне: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

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