Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

Главное из новости:
- Китай запускает морскую операцию у Тайваня
- Тайвань фиксирует активность авиации и флота КНР
- США обеспокоены планами Пекина в отношении острова
Китай резко обострил ситуацию в Тайваньском проливе, объявив 6 июня о начале масштабной специальной операции по контролю морского движения в акваториях к востоку от Тайваня. Об этом сообщило государственное агентство Xinhua.
"Цель операции — всестороннее осуществление юрисдикции Китая в области морского административного правоприменения, усиление возможностей по патрулированию и правоприменению в открытом море, а также контролю за движением в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского транспорта и защита национальных интересов", — подчеркнули в издании
Как Пекин объясняет операцию
В Китае заявили, что операция стала ответом на "одностороннее объявление Японией и Филиппинами переговоров о разграничении морских районов к востоку от острова Тайвань". В Пекине это назвали "серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав и интересов Китая".
Тайвань фиксирует активность китайских сил
Тайваньские военные уже несколько недель сообщают о росте активности КНР в регионе. 5 мая оборонное ведомство острова зафиксировало 21 китайский самолет, включая истребители J-16 и беспилотники, а также корабли, проводившие "совместное патрулирование с проверкой боевой готовности".
Генсек Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву назвал действия Пекина "неоправданными". 23 мая он заявил, что Китай развернул более сотни кораблей вдоль первой островной цепи — от Японии до Филиппин — и они остаются на позициях.
Политическое давление накануне тайваньских событий
Китай уже проводил подобные маневры 19 мая — за день до того, как президент Тайваня Уильям Лай отмечал два года на посту. Пекин называет Лайя "сепаратистом" и отвергает его предложения о диалоге.
США следят за ситуацией
По данным Axios, советники президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность возможными дальнейшими шагами Китая в отношении Тайваня. В Вашингтоне предполагают, что Пекин может рассмотреть сценарий силового давления или даже вторжения в течение ближайших пяти лет.
Новости Китая — последние по теме
Как писал ранее Главред, страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.
Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательна и четка, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.
В честь визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай 19-20 мая Пекин организовал торжественный прием для гостей. Выяснилось, что он прошел с неприятным подтекстом для самого главы Кремля.
Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведок и документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Вас может заинтересовать:
- Путин получил письмо от Зеленского: Песков сообщил, когда Кремль ответит Киеву
- Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог
- Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все
Об источнике: Xinhua
Xinhua ("Агентство „Новый Китай"") — китайское государственное правительственное информационное агентство со штаб-квартирой в Пекине. Крупнейшее в Китае информационное агентство, является органом китайской государственной информации и пропаганды. Глава агентства входит в состав правительства КНР и занимает должность министра, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред