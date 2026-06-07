Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву назвал действия Китая "неоправданными".

https://glavred.info/world/kitay-nachal-specialnuyu-morskuyu-operaciyu-vblizi-tayvanya-chto-izvestno-10771028.html Ссылка скопирована

Китай начал морскую операцию в водах к востоку от Тайваня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Китай запускает морскую операцию у Тайваня

Тайвань фиксирует активность авиации и флота КНР

США обеспокоены планами Пекина в отношении острова

Китай резко обострил ситуацию в Тайваньском проливе, объявив 6 июня о начале масштабной специальной операции по контролю морского движения в акваториях к востоку от Тайваня. Об этом сообщило государственное агентство Xinhua.

"Цель операции — всестороннее осуществление юрисдикции Китая в области морского административного правоприменения, усиление возможностей по патрулированию и правоприменению в открытом море, а также контролю за движением в ключевых акваториях, обеспечение безопасности морского транспорта и защита национальных интересов", — подчеркнули в издании

Как Пекин объясняет операцию

В Китае заявили, что операция стала ответом на "одностороннее объявление Японией и Филиппинами переговоров о разграничении морских районов к востоку от острова Тайвань". В Пекине это назвали "серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав и интересов Китая".

Тайвань фиксирует активность китайских сил

Тайваньские военные уже несколько недель сообщают о росте активности КНР в регионе. 5 мая оборонное ведомство острова зафиксировало 21 китайский самолет, включая истребители J-16 и беспилотники, а также корабли, проводившие "совместное патрулирование с проверкой боевой готовности".

Генсек Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву назвал действия Пекина "неоправданными". 23 мая он заявил, что Китай развернул более сотни кораблей вдоль первой островной цепи — от Японии до Филиппин — и они остаются на позициях.

Политическое давление накануне тайваньских событий

Китай уже проводил подобные маневры 19 мая — за день до того, как президент Тайваня Уильям Лай отмечал два года на посту. Пекин называет Лайя "сепаратистом" и отвергает его предложения о диалоге.

США следят за ситуацией

По данным Axios, советники президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность возможными дальнейшими шагами Китая в отношении Тайваня. В Вашингтоне предполагают, что Пекин может рассмотреть сценарий силового давления или даже вторжения в течение ближайших пяти лет.

Что нужно знать о Китае и Тайване / Инфографика: Главред

Новости Китая — последние по теме

Как писал ранее Главред, страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательна и четка, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.

В честь визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай 19-20 мая Пекин организовал торжественный прием для гостей. Выяснилось, что он прошел с неприятным подтекстом для самого главы Кремля.

Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведок и документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Xinhua Xinhua ("Агентство „Новый Китай"") — китайское государственное правительственное информационное агентство со штаб-квартирой в Пекине. Крупнейшее в Китае информационное агентство, является органом китайской государственной информации и пропаганды. Глава агентства входит в состав правительства КНР и занимает должность министра, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред