Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведок и документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

По информации источников, тренировки проходили на территории Китая и были сосредоточены на современных военных технологиях и тактике. Российских военнослужащих обучали работе с беспилотниками, средствам радиоэлектронной борьбы, использованию армейской авиации, а также действиям механизированной пехоты. Программа подготовки носила закрытый характер, а ее детали запрещалось разглашать или передавать третьим лицам.

Как отмечает Reuters, проведение обучения было предусмотрено двусторонним соглашением между Китаем и Россией, подписанным 2 июля 2025 года в Пекине представителями высшего военного руководства обеих стран. Документ также предусматривал прохождение подготовки китайскими военнослужащими на российских военных базах.

По оценке одного из представителей европейской разведки, участие Китая в обучении российских солдат, которые затем отправляются на войну против Украины, свидетельствует о значительно более глубоком вовлечении Пекина в конфликт, чем предполагалось ранее.

Как отметили два разведывательных агентства, визиты китайских войск в Россию с целью обучения происходят по крайней мере с 2024 года, но обучение российского личного состава в Китае является новым явлением.

В разведывательных службах журналистам сообщили, что значительное количество российских военнослужащих, прошедших обучение в Китае, были военными инструкторами высокого уровня, способными передавать знания ниже по цепочке командования.

По данным одной из разведок, удалось подтвердить личности нескольких российских военнослужащих, которые проходили обучение в Китае, а впоследствии принимали непосредственное участие в боевых операциях с использованием беспилотников в Крыму и Запорожской области. Звания этих людей варьировались от младшего сержанта до подполковника.

Имена этих лиц фигурируют в российском военном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, где перечислены военнослужащие, ездившие на обучение в Китай. То же разведывательное агентство заявило, что существует высокая вероятность того, что многие из тех, кто проходил обучение в Китае, отправились в Украину.

Четыре сессии российских войск в Китае

Как пишет Reuters, во внутренних отчетах российских военных, с которыми ознакомилось агентство, описаны четыре учебные сессии российских войск в Китае. Так, в отчете от декабря 2025 года описан общий учебный курс подготовки примерно 50 российских военнослужащих в филиале Академии сухопутных войск – Учебном центре военной авиации – в Шицзячжуане.

В документе говорится, что он предусматривал обучение стрельбе из 82-мм минометов с использованием беспилотных летательных аппаратов для обнаружения целей.

В другом отчете описывались учения по противовоздушной обороне на военном объекте, в частности с использованием винтовок радиоэлектронной борьбы, устройств для сбрасывания сетей и беспилотников для противодействия приближающимся дронам. Два чиновника сообщили, что объект расположен в Чжэнчжоу.

В третьем отчете, также датированном декабрем 2025 года и написанном российским майором, речь шла об обучении российского персонала работе с беспилотниками в Учебном центре военной авиации первой бригады в Ибине. Курс был сосредоточен на мультимедийных презентациях и включал использование авиасимуляторов, обучение использованию нескольких типов беспилотников FPV и двух других типов беспилотников.

В четвертом отчете описан курс, проведенный в ноябре 2025 года в Нанкинском университете военной инженерии пехоты НВАК. Обучение охватывало технологию взрывчатых веществ, строительство мин, разминирование, а также обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Как отметило агентство Reuters, в этом отчете были фотографии российских солдат в форме, которых обучают китайские инструкторы. На снимках также было видно, как российским солдатам демонстрируют инженерное оборудование и учат искать мины.

Сверхдержавы на шахматной доске: эксперт о Китае и США

Журналист Вадим Денисенко считает, что в противостоянии между США и Китаем Пекин не стремится к полной победе или поражению России. Китай, по его мнению, заинтересован в том, чтобы Москва оставалась ослабленной и всё сильнее ориентировалась на восток.

Денисенко допускает, что оптимальным для Пекина вариантом был бы исход, при котором и Украина, и Россия сохранят возможность демонстрировать собственные успехи.

Эксперт также подчеркивает, что глобальная политика всё чаще строится на ситуативных союзах и гибких договорённостях. В будущем, считает он, США и Китай будут вынуждены искать точки взаимодействия, рассматривая украинский кризис как часть более широкой европейской стратегии.

Позиция Китая по войне в Украине

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.

