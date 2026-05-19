Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

Вы узнаете:
- Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными
- Как сделать куриные котлеты сочными
- Что добавить в фарш вместо хлеба
Куриные котлеты часто получаются сухими, но есть простой способ сделать их нежными и сочными. Кулинары советуют простой и проверенный способ — добавить в мясную основу свежие овощи. Именно они помогают удержать влагу, делают котлеты нежными и насыщают их дополнительным вкусом.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными
Лучше всего подходят морковь, картофель и кабачок. Морковь придает легкую сладость и яркий цвет, картофель удерживает влагу и делает текстуру более мягкой, а кабачок обеспечивает нежность и легкость. Овощи нужно натереть на мелкой терке, чтобы они равномерно распределились в фарше и не нарушали структуру котлет.
Украинская кулинарная блогерша Валентина Гайдукова поделилась в своем Instagram рецептом куриных котлет с морковью и картофелем.
Для приготовления понадобится:
- Куриный фарш 400 г;
- Картофель 1 крупный;
- Морковь 1 шт;
- Лук 1 шт;
- Панировочные сухари 30 г;
- Соль, перец по вкусу;
- Зелень по желанию;
Способ приготовления
К куриному фаршу добавьте натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук. По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень. Обязательно всыпьте панировочные сухари, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
Из полученной смеси сформируйте небольшие котлеты. Выложите их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до появления золотистой корочки.
После этого переложите котлеты в форму, застеленную пергаментом, и поставьте в духовку. Запекайте при температуре 200°С примерно 15–20 минут, пока они не станут нежными внутри и не сохранят аппетитную корочку снаружи.
О персонаже: Валентина Гайдукова
Валентина Гайдукова (haidukova_recipes) — украинская кулинарная блогерша, ведущая личный блог в Instagram. На странице у нее около 15,3 тысячи подписчиков и более 260 публикаций. Она делится идеями для повседневного приготовления блюд, публикует рецепты тортов, салатов, блюд из курицы и выпечки.
