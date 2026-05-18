Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро в очередной раз подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
Завтра курс доллара к гривне будет на уровне 44,15 грн/долл., что на 8 копеек больше, чем 18 мая. Кроме того, американская валюта скоро может установить новый рекорд, ведь самый высокий показатель был зафиксирован 13 марта – 44,16 грн/долл.
Курс евро
По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 грн/евро. Украинская национальная валюта обвалилась сразу на 15 копеек.
Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,16/44,19 грн/долл., а к евро – 51,42/51,44 грн/евро.
Курс злотого
Польский злотый также продемонстрировал тенденцию к подорожанию. Курс этой валюты 19 мая составит 12,11 грн/злотый, что на 4 копейки больше, чем 18 мая (12,07 грн/злотый).
Каким будет курс валют в течение недели
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.
По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а курс евро – 50,5-52,5 грн в зависимости от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.
Курс валют – последние новости
Как сообщал Главред, экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук заявлял, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов говорил, что в мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что, несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд на постепенную девальвацию национальной валюты сохраняется.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
