Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

Аналитик отмечает, что в настоящее время на рынке не хватает свободной гривни для активной покупки валюты.

Что будет с курсом валют в Украине

Главное:

Гривня может несколько укрепить свои позиции

Май — это межсезонье для валютного рынка

Сейчас не стоит спешить с валютными операциями

В конце апреля гривня может несколько укрепить свои позиции, но общий девальвационный тренд сохраняется. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, последняя неделя апреля традиционно сопровождается незначительным укреплением гривни из-за налогового периода и ожидания решений центробанков по учетным ставкам, что сдерживает участников рынка от резких валютных колебаний.

Он добавил, что сейчас на рынке не хватает свободной гривни для активной покупки валюты, что дополнительно ограничивает давление на курс.

"Поддержку гривне также обеспечивают позитивные ожидания относительно внешнего финансирования. Речь идет, в частности, о новостях о возможном привлечении Украиной кредита от Европейского Союза в объеме до 90 миллиардов евро, что усиливает уверенность в стабильном финансировании бюджета", — говорится в сообщении.

В то же время Шевчишин отметил, что на глобальные рынки влияет неопределенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По его мнению, достижение договоренностей в регионе и разблокирование Ормузского пролива могут существенно изменить настроения инвесторов.

Аналитик считает, что в течение недели наличный курс доллара будет в диапазоне 43,75–44,25 грн, евро – 51,25–52,0 грн.

Каким может быть курс валют в мае

Говоря о мае, он подчеркнул, что это период межсезонья для валютного рынка без четко выраженных тенденций.

"Впереди май. Месяц межсезонья для валютного рынка, когда отсутствуют явные тенденции, и возможны как укрепление, так и ослабление гривни. Май – это месяц накоплений и месяц сезонной коррекции евро по отношению к доллару, что может поддержать доллар по отношению к гривне и оказать давление на евро", – подчеркивает Шевчишин.

Стоит ли обменивать валюту

Аналитик также посоветовал не спешить с валютными операциями, ведь июнь традиционно является периодом укрепления гривни.

"Несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд на постепенную девальвацию национальной валюты сохраняется", – подытожил он.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Евро продолжает неуклонно расти, доллар также стремительно пошел вверх.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что и официальный, и безналичный курс доллара в ближайшие две недели останутся на нынешних показателях.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни. Сбить курс могут только плохие события на фронте.

О личности: Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт по фондовому рынку и сельскохозяйственным активам, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

