В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

В Украине могут упасть цены на топливо. Антимонопольный комитет Украины обязал сети АЗС установить "обоснованные" цены в течение ближайших 10 дней. Об этом говорится на сайте АМКУ.
Сети АЗС призвали реагировать не только на рост цен на нефть, но и на их падение.
"В свою очередь, конкуренция должна побуждать субъектов хозяйствования учитывать при ценообразовании объективные факторы не только в отношении роста закупочных цен, но и в отношении условий их снижения", — добавили в комитете.
Крупнейшие операторы сетей АЗС должны обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.
"Рекомендации являются обязательными для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС обоснованного ответа о принятых мерах на рынке", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок нефти на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.
В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук предупреждал, что даже при достаточных объемах нефти может возникнуть дефицит отдельных видов топлива, прежде всего дизельного.
Что такое АМКУ?
Антимонопольный комитет Украины — государственный орган со специальным статусом, призванный обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок, пишет Википедия.
