В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

Ангелина Подвысоцкая
24 апреля 2026, 13:53
АМКУ обязал сети АЗС отреагировать на падение цен на нефть и установить "обоснованные" цены.
В Украине могут упасть цены на топливо. Антимонопольный комитет Украины обязал сети АЗС установить "обоснованные" цены в течение ближайших 10 дней. Об этом говорится на сайте АМКУ.

Сети АЗС призвали реагировать не только на рост цен на нефть, но и на их падение.

"В свою очередь, конкуренция должна побуждать субъектов хозяйствования учитывать при ценообразовании объективные факторы не только в отношении роста закупочных цен, но и в отношении условий их снижения", — добавили в комитете.

Крупнейшие операторы сетей АЗС должны обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.

"Рекомендации являются обязательными для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС обоснованного ответа о принятых мерах на рынке", — говорится в сообщении.

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок нефти на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.

В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук предупреждал, что даже при достаточных объемах нефти может возникнуть дефицит отдельных видов топлива, прежде всего дизельного.

Антимонопольный комитет Украины — государственный орган со специальным статусом, призванный обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок, пишет Википедия.

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:09Синоптик
Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Последние новости

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильникВидео

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

15:15

"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

15:10

Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
14:57

Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

14:47

Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

