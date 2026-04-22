Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

Снижение цен на клубнику ожидается в мае из-за массового поступления продукции из теплиц

Импортная клубника продолжает влиять на стабилизацию цен

Кратко:

Клубника дешевеет, на рынке нет дефицита

277 грн/кг против 299 грн в прошлом году, -7–10%

Цены на клубнику в Украине в этом сезоне могут быть ниже, чем в прошлом году. В начале сезона рынок демонстрирует стабильность без дефицита и ажиотажного спроса. Об этом Delo.ua сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По его словам, во второй половине апреля 2025 года клубника в супермаркетах стоила в среднем 299 грн/кг, тогда как в этом году средняя цена составляет около 277 грн/кг. Это означает снижение стоимости примерно на 7–10%.

Рынок остается стабильным без дефицита

Эксперт отмечает, что на рынке сейчас не наблюдается ни дефицита, ни чрезмерного спроса как в оптовом, так и в розничном сегментах. Причиной такой ситуации он называет стабильные поставки импортной ягоды из стран Южной Европы, а также отсутствие серьезных логистических или погодных затруднений в начале сезона.

"Фиксируется отсутствие ажиотажа или дефицита как в оптовом, так и в розничном сегментах. Такое рыночное равновесие без резких ценовых скачков или глубокого проседания — это результат стабильного импорта, прежде всего из южных стран Европы, и отсутствия логистических или погодных форс-мажоров в начале сезона", — сообщает Гопка.

Клубника продолжает дешеветь

На Столичном рынке в Киеве уже зафиксировано дальнейшее подешевение: украинская клубника подешевела примерно на 50 грн и стоит около 230 грн/кг, тогда как импортная снизилась в цене еще на 20 грн — до 170 грн/кг.

Дальнейшее снижение стоимости ожидается в мае, когда на рынок начнет активнее поступать продукция из украинских теплиц и открытого грунта, в частности из Закарпатья и южных регионов.

"Изменение динамики стоимости ожидается уже в первой половине мая: увеличение предложения из украинских неотапливаемых теплиц, а впоследствии и массовый выход ягоды с открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению", — добавил эксперт.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине уже третью неделю подряд дорожает морковь из-за сокращения предложения качественных корнеплодов. Сейчас цены составляют 7–14 грн/кг, что примерно на 13% больше, чем неделей ранее.

Также, по его словам, овощи борщевого набора могут подорожать еще до 10% из-за сокращения запасов. В то же время огурцы уже демонстрируют снижение стоимости благодаря росту предложения, а помидоры остаются дорогими из-за импортной зависимости, хотя с появлением нового урожая возможно постепенное удешевление.

Кроме того, в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи, тогда как мясо подорожает умеренно.

Напомним, что в Украине продолжает дорожать сливочное масло. По состоянию на 20 апреля его цена в супермаркетах выросла по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Минфина.

Об источнике: Delo.ua Delo.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, специализирующийся на новостях, бизнес-информации, экономике, финансах и общественных событиях. Сайт работает с 2005 года, изначально был печатной бизнес-газетой, а с 2012 года полностью перешел в цифровой формат как один из ведущих деловых порталов Украины. Платформа публикует оперативные новости Украины и мира, аналитические материалы, экспертные комментарии, рейтинги и спецпроекты, охватывая темы: экономика, политика, финансы, IT, общество, карьера и технологии.

