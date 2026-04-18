Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

Только за последнюю неделю цены выросли в среднем на 13%.

В Украине подорожал один овощ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на морковь в Украине в очередной раз подскочили

Овощ дорожает из-за сокращения предложения

Вероятно, тенденция к росту цен сохранится

В Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь. Подорожанию способствует стремительное сокращение предложения корнеплодов среднего и высокого качества. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"На фоне сложившейся ситуации производители этой продукции продолжают активно повышать отпускные цены на имеющиеся объемы", — говорится в сообщении.

Так, в настоящее время морковь продается по 7–14 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

В то же время нынешние цены на морковь пока остаются на 65% ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

Кроме того, аналитики сходятся во мнении, что тенденция к росту цен в этом сегменте сохранится и в дальнейшем.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, на украинском рынке зафиксировано резкое подешевение тепличных огурцов. Ключевым фактором стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах при одновременно сдержанном спросе.

Также в Украине начали постепенно повышаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения на фоне роста спроса.

Кроме того, в Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

