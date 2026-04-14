Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

Дарья Пшеничник
14 апреля 2026, 12:21
Пышный подчеркнул, что НБУ не отступит от своей цели — снизить уровень инфляции до 5% в течение трех лет.
Доллар, цены
Цены в Украине подскочат еще выше

Главное из новости:

  • В Украине ожидается рост инфляции из-за ближневосточного кризиса
  • Удары РФ тормозят восстановление экономики

Украинская экономика может испытать новое инфляционное давление из-за эскалации на Ближнем Востоке — об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пишный, предупредив, что подорожание энергоносителей способно добавить 1,5–2,8 процентных пункта к росту цен. О рисках сообщило агентство Reuters.

видео дня

Пышный подчеркнул, что регулятор не отступит от стратегической цели — вернуть инфляцию к уровню 5% в течение трех лет, используя весь доступный инструментарий. По его словам, нынешняя ситуация требует максимально точного балансирования: "Мы пытаемся идти по лезвию ножа", ведь рост цен уже заметен для украинцев"

В то же время в НБУ готовятся к возможному пересмотру макропрогнозов. На следующей неделе, по словам Пышного, состоятся заседания, на которых проанализируют полное влияние ближневосточного кризиса на украинскую экономику. Особое внимание уделят вторичным эффектам, в частности изменениям в стоимости удобрений, которые могут быть "достаточно значительными".

Параллельно Пышный работает в составе украинской делегации на весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Украина стремится сохранить тему российской агрессии среди ключевых в международной повестке дня, несмотря на рост внимания мира к Ближнему Востоку.

Глава НБУ также прокомментировал политические изменения в Венгрии. Он приветствовал результаты выборов, после которых премьер Виктор Орбан покидает свой пост, выразив надежду, что это поможет разблокировать 90 млрд евро финансирования ЕС для Украины.

Также Пышный проведет ряд встреч в Вашингтоне:

  • 15 апреля — с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками;
  • 16 апреля — с членами Конгресса США;
  • 17 апреля — с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

В то же время он предупредил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре будут сдерживать экономическое восстановление и могут усилить миграционные потоки. Хотя правительство ожидает положительного миграционного баланса после завершения боевых действий, Пышный признает риски:

"Чем дольше это длится, тем выше риск того, что украинцы за рубежом ассимилируются".

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Также известно, что стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.

Кроме того, на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

Вас может заинтересовать:

О личности: Андрей Пышный

Андрей Пышный — украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014—2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ экономика Андрей Пышный
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять