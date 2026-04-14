В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

Цены в Украине подскочат еще выше

Главное из новости:

В Украине ожидается рост инфляции из-за ближневосточного кризиса

Удары РФ тормозят восстановление экономики

Украинская экономика может испытать новое инфляционное давление из-за эскалации на Ближнем Востоке — об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пишный, предупредив, что подорожание энергоносителей способно добавить 1,5–2,8 процентных пункта к росту цен. О рисках сообщило агентство Reuters.

Пышный подчеркнул, что регулятор не отступит от стратегической цели — вернуть инфляцию к уровню 5% в течение трех лет, используя весь доступный инструментарий. По его словам, нынешняя ситуация требует максимально точного балансирования: "Мы пытаемся идти по лезвию ножа", ведь рост цен уже заметен для украинцев"

В то же время в НБУ готовятся к возможному пересмотру макропрогнозов. На следующей неделе, по словам Пышного, состоятся заседания, на которых проанализируют полное влияние ближневосточного кризиса на украинскую экономику. Особое внимание уделят вторичным эффектам, в частности изменениям в стоимости удобрений, которые могут быть "достаточно значительными".

Параллельно Пышный работает в составе украинской делегации на весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Украина стремится сохранить тему российской агрессии среди ключевых в международной повестке дня, несмотря на рост внимания мира к Ближнему Востоку.

Глава НБУ также прокомментировал политические изменения в Венгрии. Он приветствовал результаты выборов, после которых премьер Виктор Орбан покидает свой пост, выразив надежду, что это поможет разблокировать 90 млрд евро финансирования ЕС для Украины.

Также Пышный проведет ряд встреч в Вашингтоне:

15 апреля — с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками;

16 апреля — с членами Конгресса США;

17 апреля — с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

В то же время он предупредил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре будут сдерживать экономическое восстановление и могут усилить миграционные потоки. Хотя правительство ожидает положительного миграционного баланса после завершения боевых действий, Пышный признает риски:

"Чем дольше это длится, тем выше риск того, что украинцы за рубежом ассимилируются".

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.

на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

О личности: Андрей Пышный Андрей Пышный — украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014—2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

