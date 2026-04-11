Читать на украинском
Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

Мария Николишин
11 апреля 2026, 10:02
Вероятно, рост цен может приостановиться только во второй половине апреля.
В Украине дорожает один овощ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на тепличные помидоры растут
  • За неделю стоимость овоща выросла в среднем на 10%
  • Подорожание обусловлено активным спросом и недостаточным предложением

В Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что за последние 7 дней цены на тепличные помидоры на украинском рынке выросли в среднем на 10%, и сейчас эта продукция предлагается к продаже по 160–180 грн/кг.

Аналитики добавляют, что рост цен на томаты в Украине обусловлен активным спросом на продукцию на фоне ограниченного предложения.

Кроме того, на данный момент цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 77% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время аналитики не исключают, что уже во второй половине апреля рост цен в этом сегменте может приостановиться. Это связано с выходом на рынок нового урожая томатов от украинских тепличных комбинатов.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Также известно, что стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.

Кроме того, на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:45Синоптик
Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:51Война
ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

09:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Последние новости

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

Реклама
09:03

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

08:13

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

07:37

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

05:11

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

04:30

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

03:30

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

02:10

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

01:30

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

00:22

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

10 апреля, пятница
23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

Реклама
23:04

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

22:39

Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

22:12

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

21:41

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

21:25

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

21:21

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

20:56

Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

20:23

Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

20:04

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

19:52

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

19:52

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

19:25

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

19:24

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

19:10

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

19:10

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

18:53

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

18:45

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

18:23

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

18:05

Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

17:58

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

Реклама
17:29

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

17:28

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

16:17

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

