Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

Кратко:
- Цены на тепличные помидоры растут
- За неделю стоимость овоща выросла в среднем на 10%
- Подорожание обусловлено активным спросом и недостаточным предложением
В Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что за последние 7 дней цены на тепличные помидоры на украинском рынке выросли в среднем на 10%, и сейчас эта продукция предлагается к продаже по 160–180 грн/кг.
Аналитики добавляют, что рост цен на томаты в Украине обусловлен активным спросом на продукцию на фоне ограниченного предложения.
Кроме того, на данный момент цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 77% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
В то же время аналитики не исключают, что уже во второй половине апреля рост цен в этом сегменте может приостановиться. Это связано с выходом на рынок нового урожая томатов от украинских тепличных комбинатов.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.
Также известно, что стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.
Кроме того, на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
