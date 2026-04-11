Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

Вероятно, рост цен может приостановиться только во второй половине апреля.

В Украине дорожает один овощ

Кратко:

Цены на тепличные помидоры растут

За неделю стоимость овоща выросла в среднем на 10%

Подорожание обусловлено активным спросом и недостаточным предложением

В Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что за последние 7 дней цены на тепличные помидоры на украинском рынке выросли в среднем на 10%, и сейчас эта продукция предлагается к продаже по 160–180 грн/кг.

Аналитики добавляют, что рост цен на томаты в Украине обусловлен активным спросом на продукцию на фоне ограниченного предложения.

Кроме того, на данный момент цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 77% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время аналитики не исключают, что уже во второй половине апреля рост цен в этом сегменте может приостановиться. Это связано с выходом на рынок нового урожая томатов от украинских тепличных комбинатов.

в Украине начали расти цены на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения.

на украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

