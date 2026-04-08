Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

Дарья Пшеничник
8 апреля 2026, 13:07
Премьер подчеркнула, что государственная сеть АЗС "Укрнафта" уже начала снижать цены.
Правительство анонсировало снижения цен на топливо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Мировые котировки на нефть начали падать
  • В Украине ожидается снижение цен на топливо на АЗС

В среду, 8 апреля, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о результатах рабочей встречи с руководством НАК "Нафтогаз Украины", в ходе которой обсудили ситуацию на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов.

По ее словам, фиксируется устойчивое снижение котировок на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо. Об этом говорится на ее странице в Telegram.

Свириденко подчеркнула, что государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала корректировать стоимость в сторону уменьшения. При условии сохранения нынешней динамики на мировых рынках правительство ожидает дальнейшего, более ощутимого удешевления.

"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине", — отметила чиновница.

В Кабмине рассчитывают, что частные операторы рынка также оперативно отреагируют на изменение конъюнктуры и обеспечат справедливое ценообразование для потребителей.

Премьер-министр отдельно подчеркнула, что ситуация с наличием топлива остается стабильной. В марте Украина получила рекордные за пять лет объемы поставок, и аналогичные показатели ожидаются в апреле.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 8 апреля, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, стоимость дизельного топлива выросла до рекордных показателей и местами достигает 97 гривен.

Отмечается, что цены на бензин, дизель и газ подскочили на АЗС UPG, Окко, WOG и KLO.

Ранее руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что стоимость дизельного топлива на автозаправках может заметно увеличиться и приблизиться к отметке 100 гривен за литр.

В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук говорил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

