Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

Главное из новости:
- Мировые котировки на нефть начали падать
- В Украине ожидается снижение цен на топливо на АЗС
В среду, 8 апреля, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о результатах рабочей встречи с руководством НАК "Нафтогаз Украины", в ходе которой обсудили ситуацию на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов.
По ее словам, фиксируется устойчивое снижение котировок на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо. Об этом говорится на ее странице в Telegram.
Свириденко подчеркнула, что государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала корректировать стоимость в сторону уменьшения. При условии сохранения нынешней динамики на мировых рынках правительство ожидает дальнейшего, более ощутимого удешевления.
"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине", — отметила чиновница.
В Кабмине рассчитывают, что частные операторы рынка также оперативно отреагируют на изменение конъюнктуры и обеспечат справедливое ценообразование для потребителей.
Премьер-министр отдельно подчеркнула, что ситуация с наличием топлива остается стабильной. В марте Украина получила рекордные за пять лет объемы поставок, и аналогичные показатели ожидаются в апреле.
Цены на топливо в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в среду, 8 апреля, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, стоимость дизельного топлива выросла до рекордных показателей и местами достигает 97 гривен.
Отмечается, что цены на бензин, дизель и газ подскочили на АЗС UPG, Окко, WOG и KLO.
Ранее руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что стоимость дизельного топлива на автозаправках может заметно увеличиться и приблизиться к отметке 100 гривен за литр.
В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук говорил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.
О личности: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
