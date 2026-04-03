Более 100 грн за литр: пугающий прогноз рекордного подорожания дизеля

Причин ожидать дефицита дизельного топлива в стране нет: запасы остаются достаточными.

Прогноз рекордного подорожания дизеля

Цена дизеля может приблизиться к отметке 100 гривен/литр

Себестоимость дизеля на украинской границе может подняться

Стоимость дизельного топлива на автозаправках может заметно увеличиться и приблизиться к отметке 100 гривен за литр.

Причиной называют резкий рост цен на газойль и дизель в Европе. При этом нехватки топлива на рынке не прогнозируется, сообщил в Facebook руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Вчера лондонская биржа ICE закрылась по газойлю на отметке 1521 долл./т, за день рост составил 155 долларов за тонну", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в южноевропейском регионе стоимость дизеля достигла 1617 долларов за тонну.

"Это рекорд за последние… Я даже не знаю, были ли когда-то такие цены… Говорят, что-то похожее было в 1970-х", – отметил эксперт.

По его оценкам, с учётом текущих котировок себестоимость дизеля на украинской границе может подняться примерно до 95 гривен за литр. Если добавить расходы на логистику, маржу заправочных станций и операционные затраты сетей, итоговая цена вполне способна дойти до 100 гривен за литр.

Эксперт подчеркнул, что такой сценарий реален, если ситуация на мировом топливном рынке не улучшится. Он также отметил, что в оптовом сегменте цены уже выросли до уровня 90–93,5 гривни за литр.

При этом, по его словам, причин ожидать дефицита дизельного топлива в стране нет: запасы остаются достаточными, а поставки на апрель уже законтрактованы.

"Итак, топливо будет. Вопрос цены – открытый", – подытожил эксперт.

Топливо может подорожать: эксперты назвали сроки По оценкам аналитиков, цены на топливо в ближайшие недели способны расти более стремительно, чем прогнозировалось ранее. Главной причиной называют ситуацию на нефтяном рынке: если текущая динамика сохранится, повышение стоимости топлива станет практически неизбежным сценарием.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

