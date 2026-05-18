Оптическая иллюзия 'ломает' мозг: нужно сказать, какого цвета точки за 10 секунд

Оптическая иллюзия демонстрирует, насколько по-разному человеческий глаз и мозг воспринимают цвета и обрабатывают визуальную информацию.

Оптическая иллюзия "девять фиолетовых пятен" / Фото: scientificamerican.com

Девять фиолетовых точек на синем фоне кажутся обычным изображением, в котором нет ничего особенного. Однако именно эта простая картинка заставила ученых вновь заговорить о том, насколько обманчивым может быть человеческое зрение. Оказалось, что цвет точек буквально меняется в зависимости от того, куда именно смотрит человек.

Как пишет Scientific American, эта необычная оптическая иллюзия получила название "9 фиолетовых точек" и стала ярким примером того, как мозг и глаза вместе формируют восприятие реальности. Автором наблюдения считается исследователь биомедицинской оптики из Harvard Medical School Гиннерк Шульц-Гильдебрандт.

В прошлом году исследователь заметил странный эффект, когда рассматривал карту полета на экране смартфона. Линия маршрута меняла оттенок в зависимости от того, куда был направлен взгляд.

Когда ученый смотрел прямо на нее, она казалась фиолетовой, а в периферическом зрении — синей. Именно это наблюдение и стало основой для создания новой оптической иллюзии.

Почему точки меняют цвет

Объяснение этого эффекта кроется в работе человеческой сетчатки. В сетчатке находятся специальные рецепторы, которые реагируют на разные длины световых волн и помогают нам видеть цвета. Однако эти рецепторы расположены неравномерно.

В центральной части сетчатки, которую называют центральной ямкой, рецепторов, чувствительных к синему цвету, значительно меньше. Именно поэтому, когда человек смотрит прямо на точку, мозг получает более слабый сигнал синего спектра, а цвет кажется более фиолетовым.

Зато периферическое зрение лучше воспринимает синий цвет. Из-за этого та самая точка, которую мы видим краем глаза, приобретает заметно более синий оттенок.

У человека в глазах есть свои "солнцезащитные очки"

Ученые объясняют, что существует еще одна интересная особенность человеческого глаза. В центре сетчатки находится желтоватый пигмент, который частично поглощает синий и ультрафиолетовый свет еще до того, как он попадает к рецепторам.

Из-за этого мозг получает меньше информации о синем цвете в центральном поле зрения. В повседневной жизни люди этого не замечают, ведь мозг постоянно "калибрует" картинку и компенсирует разницу. Однако именно подобные оптические иллюзии позволяют увидеть, как на самом деле работает наша система зрения.

Шульц-Гильдебрандт — не первый исследователь, экспериментирующий с восприятием цветов. Ранее экспериментальный психолог Акиёси Китаока из Университета Рицумейкан опубликовал иллюзию пятна Максвелла.

В своих экспериментах он использовал синие, зеленые и красные точки на цветном фоне, чтобы продемонстрировать, как центральное зрение человека хуже воспринимает синий цвет.

Почему эта иллюзия заинтересовала ученых

Исследователи отмечают, что новая оптическая иллюзия не открывает неизвестный механизм работы мозга. Она лишь объединяет сразу несколько давно известных особенностей человеческого зрения в один очень яркий и неожиданный эффект.

Для обычного человека это еще одно напоминание о том, что наш мозг не просто "фотографирует" окружающий мир. То, что мы видим, зависит от сложной работы глаз, нервной системы и даже от того, куда именно направлен взгляд в конкретный момент.

Об источнике: Scientific American Scientific American — это один из старейших и самых известных научно-популярных журналов в мире, который специализируется на объяснении сложных научных тем простым и доступным языком для широкой аудитории. Журнал был основан в 1845 году в США. С самого начала его целью было популяризировать науку, технологии и инновации, делая новые открытия понятными не только для ученых, но и для обычных читателей.

