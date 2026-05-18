Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

Мужчин задержали 13 мая после получения первого транша в размере 8 тысяч долларов.

https://glavred.info/regions/cena-voprosa-18-tys-v-harkove-sotrudnik-tck-i-eks-berkutovec-pomogali-uklonistam-10765799.html Ссылка скопирована

В Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Кратко:

Военнообязанного должны были доставить из Харькова на запад Украины

В настоящее время обоим мужчинам сообщили о подозрении

В Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за пределы Украины. К организации побега через границу причастны сотрудник Слободского ТЦК и бывший боец спецподразделения милиции "Беркут". Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что в январе 2026 года подозреваемые предложили жителю Харькова помочь незаконно вывезти его сына из страны вне официальных пунктов пропуска. Мужчины уверяли, что имеют связи в Госпогранслужбе, благодаря которым пересечение границы должно было пройти без проблем во время "нужной" смены пограничников.

видео дня

За свои услуги фигуранты запросили 18 тысяч долларов. Согласно разработанному плану, военнообязанного должны были доставить из Харькова в западный регион Украины, а затем переправить в Словакию.

13 мая правоохранители задержали подозреваемых во время получения первой части денег - 8 тысяч долларов США.

В настоящее время обоим мужчинам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк.

Другие новости:

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред