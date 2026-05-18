"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

В ЦПД подчеркнули, что ситуация для россиян в крупных городах будет только ухудшаться в случае продолжения войны против Украины.

В ЦПД предупредили россиян на фоне атаки дронов на Москву

Удар по Москве обнажил слабость РФ

Коваленко предупреждает об ухудшении ситуации для россиян

Ситуация в России стремительно вступает в фазу, которую Кремль долго пытался не замечать: война, развязанная против Украины, все ощутимее возвращается на территорию самой РФ. Массированная атака беспилотников по Москве и области 17 мая стала очередным сигналом, что "дальний фронт" больше не существует — и именно это, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, начинают осознавать россияне.

Удар по Москве обнажил главный вопрос пятого года войны

После ночной атаки жители российской столицы, по словам Коваленко, пытаются понять, как случилось, что "на пятый год "СВО" украинская армия стала только сильнее, и фронт переместился с Донбасса на головы москвичей". В своем посте он передает настроения, которые распространяются среди россиян: если так выглядит пятый год войны, то каким будет шестой.

Предупреждение для Москвы и Санкт-Петербурга

Коваленко подчеркивает, что для жителей крупных российских городов ситуация будет только ухудшаться, если Кремль продолжит войну против Украины. Он прямо обратился к россиянам:

"Будет только хуже, поэтому либо выгоните Путина, либо требуйте прекращения войны здесь и сейчас".

В то же время он не скрывает скептицизма относительно возможности такого сценария, добавляя: "россияне же рабы".

Что означает атака 17 мая

Удар по Москве стал очередным подтверждением того, что возможности Украины растут, а российская система безопасности все чаще дает сбои. Коваленко подчеркивает, что пока Кремль пытается сохранять иллюзию контроля, реальность для российских мегаполисов становится все более тревожной.

Усиление ударов по России

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой отрасли.

По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Атаки украинских дронов на РФ — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 мая в стране-агрессоре России прогремела серия мощных взрывов. Удары пришлись сразу на несколько стратегических объектов в Московском регионе. Эта атака была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В ночь на 16 мая в Ставропольском крае России также было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе раздалась серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

