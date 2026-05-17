Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Руслана Заклинская
17 мая 2026, 20:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
До конца года продукт подорожает на 20–25 %.
Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт
Хлеб в Украине будет дорожать даже несмотря на хороший урожай / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Главное:

  • Хлеб в Украине будет дорожать даже при хорошем урожае зерна
  • Цены формируются из-за производственных затрат, энергии и логистики
  • До конца 2026 года возможно повышение цен еще на 20-25%

В Украине хлеб продолжит дорожать даже при условии хорошего урожая зерновых. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов, пишет AgroPortal.

По его словам, спрогнозировать точный уровень подорожания сложно, ведь цена формируется не только спросом, но и возможностью производителей удерживать приемлемую для потребителей стоимость. В то же время значительное влияние на рынок оказывают торговые сети.

видео дня

Шестопалов подчеркнул, что особенно сложной остается ситуация для предприятий на прифронтовых территориях. По его словам, отрасль нуждается в большей поддержке государства, в частности в вопросах гуманитарной помощи, бронирования работников и энергетической безопасности.

Пекарские предприятия также вынуждены самостоятельно решать проблемы с обеспечением электроэнергией и дополнительно тратить средства на закупку средств радиоэлектронной борьбы для защиты производств.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько стоит хлеб

На данный момент стоимость хлеба уже заметно выросла. По данным Минфина, ржаной хлеб "Столичный" весом 950 граммов стоит около 51 гривны, тогда как в апреле его продавали дешевле 50 гривен. Также подорожали "Бородиновский" хлеб и пшеничная нарезка, цена которой в отдельных сетях превышает 55 гривен.

Как пишет ТСН, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует, что до конца 2026 года хлеб и другие продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Рост цен связан с высокими затратами производителей.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снова дорожает лук из-за сокращения запасов урожая 2025 года и оживления торговли на рынке. По состоянию на 14 мая фермеры продают лук по 5-10 гривен за килограмм.

Также в Украине существенно подешевела клубника нового урожая. Средняя цена ягоды на Столичном рынке сейчас составляет около 200 грн за килограмм.

Кроме того, несмотря на беспокойство украинцев, оснований для паники на продуктовом рынке нет, поскольку дефицита не ожидается. Первый вице-президент ТПП Михаил Непран в эфире Новини.LIVE заявил, что ситуация с урожаем находится под контролем.

Читайте также:

Об источнике: AgroPortal

AgroPortal — это информационно-аналитический онлайн-портал, специализирующийся на агропромышленности. Основная деятельность включает публикацию новостей, аналитики и обзоров аграрного рынка Украины и мира, предоставление данных о сельскохозяйственном производстве, ценах на продукцию, погодных условиях и международных тенденциях в агросекторе. Портал обеспечивает информационную поддержку агробизнеса, фермеров, трейдеров и производителей сельхозпродукции, а также аналитику рынков зерна, масличных культур, сахара, овощей, фруктов, мяса и молока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
хлеб продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:54Война
"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

18:25Война
Жара прорвется сквозь стену ливней с градом: когда Украину распечет до +31

Жара прорвется сквозь стену ливней с градом: когда Украину распечет до +31

17:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026

Последние новости

22:27

Леонид Невзлин: Почему санкции Запада не остановили производство ракет в РФ

21:44

Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастьеВидео

20:46

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

19:54

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:23

Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
19:21

Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в спореВидео

19:14

Сильный ливень накрыл Днепр: дороги превратились в потоки воды, деталиФото

18:45

Слово "мямлить" является грубой ошибкой - как правильно сказать на украинскомВидео

18:25

"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

Реклама
17:39

В сети писали о взрыве в Житомире: что произошло на самом делеВидео

17:35

Большие гроздья смородины без потерь: эксперт раскрыл чем подкормить кусты в маеВидео

17:21

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

17:20

Жара прорвется сквозь стену ливней с градом: когда Украину распечет до +31

16:36

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

16:05

Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

16:04

Гороскоп на завтра, 18 мая: Ракам — сюрприз, Львам — грандиозные перемены

15:43

Никакой не "уж": как правильно назвать змею с желтыми "ушами" на украинском

15:40

Что делать со скошенной травой: 4 правила от опытных садоводов

15:23

Подмосковье и аэродром "Бельбек" массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

15:12

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

Реклама
14:21

Опасный вирус стремительно распространяется: ВОЗ вводит международную чрезвычайную ситуацию

14:11

Moscow отныне never sleeps: ВСУ унизили хваленую ПВО РФ и это только начало

13:53

В Украине произошло землетрясение на глубине 4 километра: где именно трясло

13:44

Как страны Запада "перерисовали" границы Украины — какие регионы и кому досталисьВидео

13:36

Жена и брат не сдержали слёз: воин впервые после плена встретился с родными

12:46

Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

12:39

Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легкоВидео

12:29

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

12:23

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

11:36

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

11:07

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:01

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

10:50

Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

10:23

Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

Реклама
08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять