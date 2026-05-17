Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Хлеб в Украине будет дорожать даже несмотря на хороший урожай

Главное:

Хлеб в Украине будет дорожать даже при хорошем урожае зерна

Цены формируются из-за производственных затрат, энергии и логистики

До конца 2026 года возможно повышение цен еще на 20-25%

В Украине хлеб продолжит дорожать даже при условии хорошего урожая зерновых. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов, пишет AgroPortal.

По его словам, спрогнозировать точный уровень подорожания сложно, ведь цена формируется не только спросом, но и возможностью производителей удерживать приемлемую для потребителей стоимость. В то же время значительное влияние на рынок оказывают торговые сети.

Шестопалов подчеркнул, что особенно сложной остается ситуация для предприятий на прифронтовых территориях. По его словам, отрасль нуждается в большей поддержке государства, в частности в вопросах гуманитарной помощи, бронирования работников и энергетической безопасности.

Пекарские предприятия также вынуждены самостоятельно решать проблемы с обеспечением электроэнергией и дополнительно тратить средства на закупку средств радиоэлектронной борьбы для защиты производств.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько стоит хлеб

На данный момент стоимость хлеба уже заметно выросла. По данным Минфина, ржаной хлеб "Столичный" весом 950 граммов стоит около 51 гривны, тогда как в апреле его продавали дешевле 50 гривен. Также подорожали "Бородиновский" хлеб и пшеничная нарезка, цена которой в отдельных сетях превышает 55 гривен.

Как пишет ТСН, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует, что до конца 2026 года хлеб и другие продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Рост цен связан с высокими затратами производителей.

Как сообщал Главред, в Украине снова дорожает лук из-за сокращения запасов урожая 2025 года и оживления торговли на рынке. По состоянию на 14 мая фермеры продают лук по 5-10 гривен за килограмм.

Также в Украине существенно подешевела клубника нового урожая. Средняя цена ягоды на Столичном рынке сейчас составляет около 200 грн за килограмм.

Кроме того, несмотря на беспокойство украинцев, оснований для паники на продуктовом рынке нет, поскольку дефицита не ожидается. Первый вице-президент ТПП Михаил Непран в эфире Новини.LIVE заявил, что ситуация с урожаем находится под контролем.

Об источнике: AgroPortal AgroPortal — это информационно-аналитический онлайн-портал, специализирующийся на агропромышленности. Основная деятельность включает публикацию новостей, аналитики и обзоров аграрного рынка Украины и мира, предоставление данных о сельскохозяйственном производстве, ценах на продукцию, погодных условиях и международных тенденциях в агросекторе. Портал обеспечивает информационную поддержку агробизнеса, фермеров, трейдеров и производителей сельхозпродукции, а также аналитику рынков зерна, масличных культур, сахара, овощей, фруктов, мяса и молока.

