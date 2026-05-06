Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

Анна Косик
6 мая 2026, 16:48
Сразу несколько сортов хлеба теперь стоят дороже.
Супермаркеты пересмотрели цены на хлеб

  • В супермаркетах цены на хлеб повысились
  • Буханка хлеба теперь стоит более 50 гривен

В Украине снова выросли цены на один из базовых продуктов. Речь идет о хлебе. Цена на некоторые его виды уже превысила 50 гривен за буханку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По состоянию на сегодня, 6 мая, ржаной хлеб "Столичный" весом 950 граммов стоит в среднем 51 гривну против 49,85 гривен в апреле.

В то же время ржаной хлеб "Riga Бородиновский" весом 300 граммов еще дороже. Сегодня средняя цена на него составляет 53,45 гривны, хотя в прошлом месяце его продавали по 52,36 гривны.

Нарезка пшеничного хлеба весом 650 граммов в супермаркетах стоит в начале мая 47,99 гривны. В апреле цена на такой нарезанный хлеб была ниже — 45,73 гривны.

Нарезка пшеничного хлеба "Царь Хлеб" весом 600 граммов сегодня обойдется покупателям в 52,03 гривны против 50,71 гривны месяц назад.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине

Что будет с ценами на продукты в мае — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на рынке мяса ситуация остается относительно стабильной, хотя возможны краткосрочные колебания в период майских праздников — в пределах 2–3%.

Молочная продукция в мае может временно подорожать. Вероятный рост в пределах до 5%, однако с приближением сезона большого молока ожидается постепенное снижение цен.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что в Украине в последнее время стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние два дня заметно снизились цены на ряд овощей, в частности на молодой картофель и баклажаны. Подешевела как украинская, так и импортная продукция.

Недавно стало известно, что цены на огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. По данным аналитиков, овощ дешевеет уже третью неделю подряд, а текущие цены заметно упали за последние дни.

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

