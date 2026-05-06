Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

Сразу несколько сортов хлеба теперь стоят дороже.

https://glavred.info/ukraine/cena-v-50-griven-ischezaet-s-polok-v-ukraine-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10762511.html Ссылка скопирована

Супермаркеты пересмотрели цены на хлеб / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В супермаркетах цены на хлеб повысились

Буханка хлеба теперь стоит более 50 гривен

В Украине снова выросли цены на один из базовых продуктов. Речь идет о хлебе. Цена на некоторые его виды уже превысила 50 гривен за буханку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По состоянию на сегодня, 6 мая, ржаной хлеб "Столичный" весом 950 граммов стоит в среднем 51 гривну против 49,85 гривен в апреле.

видео дня

В то же время ржаной хлеб "Riga Бородиновский" весом 300 граммов еще дороже. Сегодня средняя цена на него составляет 53,45 гривны, хотя в прошлом месяце его продавали по 52,36 гривны.

Нарезка пшеничного хлеба весом 650 граммов в супермаркетах стоит в начале мая 47,99 гривны. В апреле цена на такой нарезанный хлеб была ниже — 45,73 гривны.

Нарезка пшеничного хлеба "Царь Хлеб" весом 600 граммов сегодня обойдется покупателям в 52,03 гривны против 50,71 гривны месяц назад.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на продукты в мае — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на рынке мяса ситуация остается относительно стабильной, хотя возможны краткосрочные колебания в период майских праздников — в пределах 2–3%.

Молочная продукция в мае может временно подорожать. Вероятный рост в пределах до 5%, однако с приближением сезона большого молока ожидается постепенное снижение цен.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что в Украине в последнее время стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние два дня заметно снизились цены на ряд овощей, в частности на молодой картофель и баклажаны. Подешевела как украинская, так и импортная продукция.

Недавно стало известно, что цены на огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. По данным аналитиков, овощ дешевеет уже третью неделю подряд, а текущие цены заметно упали за последние дни.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред