Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

Некоторые соседствующие растения могут повысить риск заболеваний томатов или затормозить рост этих популярных овощей.

Какие растения не стоит сажать рядом с помидорами

Не все культуры, которые кажутся безопасными соседями для томатов, на самом деле идут им на пользу. Эксперты предупреждают, что некоторые растения способны ослабить рост помидоров, спровоцировать болезни или привлечь нежелательных вредителей, пишет ТСН.

Одним из самых проблемных соседей считается картофель. Обе культуры принадлежат к семейству пасленовых, а значит — одинаково уязвимы к фитофторозу. Если выращивать их рядом, риск заражения резко возрастает. К тому же картофель активно "вытягивает" из почвы воду и питательные вещества, из-за чего томаты ослабевают и дают меньший урожай.

Похожая ситуация и с баклажанами и перцем. Они привлекают тех же вредителей, а распространенные грибковые болезни и вирусы легко переходят от одного растения к другому. Поражение мучнистой росой или фитофторозом в таком соседстве — вопрос времени.

Не лучшим выбором является и кукуруза. Высокие стебли создают тень, лишая помидоры солнца, а кукурузная моль способна наносить вред обеим культурам. В результате томаты развиваются медленнее и чаще болеют.

К нежелательным соседям также относятся капуста и другие крестоцветные. У них схожие потребности в питательных веществах, поэтому они конкурируют с томатами за ресурсы. Кроме того, капустные вредители нередко переходят и на помидоры.

Неожиданным исключением среди зелени стал укроп. Молодые растения могут быть нейтральными, но зрелый укроп подавляет корневую систему томатов и истощает почву, что сказывается на росте кустов.

Отдельно специалисты отмечают риски, связанные с баклажанами, которые не только конкурируют за питательные вещества, но и способны переносить фитофтороз и другие грибковые инфекции. Если томаты заражаются, на плодах появляется гниль, а листья сморщиваются и усыхают.

