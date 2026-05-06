Кратко:
- В МИД России уверяют, что Кремль готов к переговорам по Украине
- Но чиновники США, ответственные за переговоры, сейчас заняты "другими делами"
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы готова к переговорам с Украиной и не отказывается от них.
Об этом сказала представительница российского МИД Мария Захарова, передают российские СМИ.
"Безусловно, мы открыты, как всегда подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат", — сказала она.
В то же время Захарова добавила, что американские чиновники, отвечающие за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.
"Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, проведения встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались", — говорится в сообщении.
Может ли состояться встреча Зеленского с Путиным
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США.
По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.
Сибига также отметил, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня с последующим контролем за его соблюдением. У Украины есть соответствующий план из 20 пунктов, однако часть чувствительных положений пока остается несогласованной.
Главред ранее писал, что Украина до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Зеленского о приезде американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.
Напомним, президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".
О личности: Мария Захарова
Мария Захарова — директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
