Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Кратко:
- Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан
- Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане
- Украина и Азербайджан подписали 6 документов
Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля прибыл с официальным визитов в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым.
"Это мой первый визит в Азербайджан за годы войны. Мы сегодня будем работать над пятью государственными двусторонними договорами между Украиной и Азербайджаном", - заявил президент в эфире телемарафона.
После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой сделали ряд важных заявлений.
Трехсторонние переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести переговоры с РФ в Азербайджане.
"Мы (с Алиевым - ред.) проговаривали мирные усилия для Украины. Важно, чтобы Россия нашла в себе в себе силы закончить эту войну. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, в Швейцарии", - сказал Зеленский.
В то же время Зеленский добавил, что к таким переговорам должна быть готова Россия.
В Азербайджане подписали 6 документов
Президент Украины отметил, что в Азербайджане между странами было подписано шесть документов.
"Мы сегодня подписали 6 документов. Подробностями наши команды обязательно позже поделятся. Это разные направления", – отметил президент.
Самым важным направлением является безопасность и оборонно-промышленный комплекс. Президент также поблагодарил Алиева за энергетическую поддержку в течение тяжелой зими. Эти инициативы будут продолжаться.
Также известно, что Зеленский провел встречу с украинскими экспертами, которые помогают защищать небо в Азербайджане.
"Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить", – сказал Зеленский.
Также Зеленский благодарил Азербайджан за помощь эвакуированным с приграничных территорий детям. Кроме того, удалось договориться о обучении азербайджанских студентов в Украине.
Алиев подтвердил, что между Украиной и Азербайджаном ведется "серьезное сотрудничество".
"В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также имеет довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане", - рассказал он.
Также страны планируют развивать товарооборот. Сейчас он составляет более 500 миллионов долларов. Ожидается, что эти цифры будут расти.
Сотрудничество в обороне
Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о возможном развитии совместного производства.
Страны планируют провести еще одну встречу. Военно-техническое сотрудничество имеет "широкие перспективы", говорит Алиев.
"Мы видим развитие военных индустрий, ОПК и можем наладить совместное производство. Сегодня у нас также были обширные переговоры по этому поводу. И во всех сферах мы хотим углублять наше сотрудничество", – сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что Украина делится опытом, который был получен во время войны. Сотрудничество в ОПК будет укреплять безопасность обоих государств и стимулировать экономические связи.
Другие новости:
- Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала Днепр
- Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки
- Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов
Кто такой Ильхам Алиев?
Ильхам Алиев – азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.
Сын и преемник Гейдара Алиева – третьего президента Азербайджана, который занимал свой пост с 1993 по 2003 год.
Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.
