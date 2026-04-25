Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Зеленский встретился с президентом Азербайджана

Кратко:

Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан

Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане

Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля прибыл с официальным визитов в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым.

"Это мой первый визит в Азербайджан за годы войны. Мы сегодня будем работать над пятью государственными двусторонними договорами между Украиной и Азербайджаном", - заявил президент в эфире телемарафона.

После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой сделали ряд важных заявлений.

Трехсторонние переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести переговоры с РФ в Азербайджане.

"Мы (с Алиевым - ред.) проговаривали мирные усилия для Украины. Важно, чтобы Россия нашла в себе в себе силы закончить эту войну. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, в Швейцарии", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский добавил, что к таким переговорам должна быть готова Россия.

В Азербайджане подписали 6 документов

Президент Украины отметил, что в Азербайджане между странами было подписано шесть документов.

"Мы сегодня подписали 6 документов. Подробностями наши команды обязательно позже поделятся. Это разные направления", – отметил президент.

Самым важным направлением является безопасность и оборонно-промышленный комплекс. Президент также поблагодарил Алиева за энергетическую поддержку в течение тяжелой зими. Эти инициативы будут продолжаться.

Также известно, что Зеленский провел встречу с украинскими экспертами, которые помогают защищать небо в Азербайджане.

"Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить", – сказал Зеленский.

Также Зеленский благодарил Азербайджан за помощь эвакуированным с приграничных территорий детям. Кроме того, удалось договориться о обучении азербайджанских студентов в Украине.

Алиев подтвердил, что между Украиной и Азербайджаном ведется "серьезное сотрудничество".

"В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также имеет довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане", - рассказал он.

Также страны планируют развивать товарооборот. Сейчас он составляет более 500 миллионов долларов. Ожидается, что эти цифры будут расти.

Сотрудничество в обороне

Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о возможном развитии совместного производства.

Страны планируют провести еще одну встречу. Военно-техническое сотрудничество имеет "широкие перспективы", говорит Алиев.

"Мы видим развитие военных индустрий, ОПК и можем наладить совместное производство. Сегодня у нас также были обширные переговоры по этому поводу. И во всех сферах мы хотим углублять наше сотрудничество", – сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина делится опытом, который был получен во время войны. Сотрудничество в ОПК будет укреплять безопасность обоих государств и стимулировать экономические связи.

Другие новости:

Кто такой Ильхам Алиев? Ильхам Алиев – азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник Гейдара Алиева – третьего президента Азербайджана, который занимал свой пост с 1993 по 2003 год. Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

