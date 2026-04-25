РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет

Практически всю ночь город находился под комбинированным ударом РФ.

Последствия атаки на Днепр 25 апреля / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Ночью 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

На данный момент известно о 14 раненых, среди них — ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обновлено 9:15. Из-под развалин дома в Днепре извлекли тела двух погибших.Вероятно, под завалами еще могут находиться 5 человек.Также количество раненых выросло до 21 человека.

Обновлено 08:50. Количество раненых из-за ночной вражеской атаки на Днепр увеличилось до 18, из них -11 госпитализированы. Сообщается, что 26-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, остальная часть - в состоянии средней тяжести. Враг продолжает атаковать город.

Кроме того, из-под завалов четырехэтажного дома спасатели извлекли тело погибшего человека, сообщили корреспонденты "Суспильного".

В результате удара повреждены пять многоэтажек и предприятия, вспыхнули пожары. Один из четырехэтажных домов разрушен.

"14 человек ранены в результате вражеской атаки на Днепр. Среди них — ребенок. Пострадал 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

Девять пострадавших госпитализированы. По оценкам медиков, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что под завалами, вероятно, находятся люди. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Ганжа сообщал, что четверо раненых в результате атаки - женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина.

Как сообщал Главред, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.

22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

В ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате попаданий возникли пожары.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

