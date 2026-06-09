"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

Недовольство россиян действиями Кремля все больше растет из-за экономических проблем и ужесточения ограничений, отметил публицист.

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В РФ растет недовольство Путиным — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Игорь Эйдман:

Ограничения интернета раздражают россиян и настраивают их против власти

На сознание граждан сейчас больше влияет падение уровня жизни

Усиление контроля над интернетом и цифровыми сервисами в России не только не останавливает распространение альтернативной информации, но и усиливает недовольство россиян из-за ухудшения привычного уровня комфорта и ограничения повседневных возможностей. Об этом в интервью Главреду рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Возможно, Кремль и боится, но я не думаю, что в данной ситуации доступ к интернету существенно влияет на поведение россиян и их общественное сознание. С начала полномасштабной войны прошло уже более четырех лет, поэтому тот, кто хотел, уже давно все понял, а тот, кто не понял, уже и понять не в состоянии, веря лишь кремлевским пропагандистским мусорникам или военным корреспондентам. Россияне уже давно определились, и здравомыслящие уже давно поняли, кто такой Путин и что такое война", - рассказал он. видео дня

По словам Эйдмана, рейтинг российского диктатора и военного преступника Путина постепенно снижается, а в обществе усиливается недовольство. Он считает, что это связано не с изменением информационного поля, а прежде всего с ухудшением экономической ситуации и снижением реального уровня жизни, которое, по его мнению, скрывается официальной кремлевской статистикой. Дополнительное раздражение, по словам публициста, вызывают все более жесткие ограничения.

Публицист отмечает, что многих россиян возмущает невозможность пользоваться привычными мессенджерами, такими как WhatsApp, Signal и другими сервисами для общения с зарубежьем. Не меньшее недовольство, по его словам, вызывает и регулярная блокировка мобильного интернета в крупных городах России, ведь люди привыкли к определенному уровню цифровых услуг, а их перебои из-за действий властей вызывают все больше негативной реакции среди жителей Москвы и других регионов страны.

"Таким образом, блокируя доступ к интернету, Путин стреляет себе в ногу: он раздражает россиян запретами и настраивает их против себя, а не заставляет любить себя больше, ограничивая доступ к определенной информации", — подытожил он.

Как война влияет на Россию — последние новости по теме

Прокремлевские идеологи наметили сценарии будущего России, среди которых прогнозируют поражение в войне и колонизацию к 2050 году, с возможностью применения ядерного оружия, что создает контраст с нынешними вызовами и усиливает общественное недовольство. Эти прогнозы высказывали Константин Малофеев и Александр Дугин во время Петербургского международного экономического форума. Они подчеркнули, что война и внутренние потрясения будут оказывать длительное влияние на политический ландшафт России.

Отметим, что политолог Иван Преображенский высказал мнение о том, что новая волна мобилизации в России возможна только при условии уверенности Кремля в скорой военной победе, иначе масштабные призывы несут риск развала общественной системы. Преображенский подчеркнул, что скрытая мобилизация продолжается, однако официальное объявление о массовом призыве станет реальным только в случае завершающей фазы войны.

Как ранее сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия уже проиграла войну, утратив статус мирового центра силы, и нынешняя модель Кремля ведет к дезинтеграции государства. По его словам, экономические трудности и потеря регионального влияния являются необратимыми факторами, ухудшающими перспективы режима.

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О личности: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002 по 2005 год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Никколо М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010 году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011 году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014 году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016 году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?".

Игорь Эйдман — автор множества публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно анализирует современную российскую политику, выступает против войны в Украине, безжалостно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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