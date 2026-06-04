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Путин хочет "вырубить" интернет в РФ: социолог раскрыл страх кремлевского лидера

Руслана Заклинская
4 июня 2026, 13:50
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Несмотря на всю абсурдность, идеи Дугина отчасти отражают настроения части российских силовиков и пропагандистов.
Путин хочет 'вырубить' интернет в РФ: социолог раскрыл страх кремлевского лидера
Россия может отключить интернет / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, SOTA

Ключевые тезисы Эйдмана:

  • Россия усиливает контроль над интернетом
  • Уже блокируются соцсети и мессенджеры, усиливается цензура
  • Причины — страх властей перед протестами и непонимание цифровой среды

Россия постепенно движется к модели жесткого контроля над информационным пространством. Интернет все больше ограничивается под предлогом безопасности и борьбы с внешними угрозами. Об этом в интервью Главреду рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

По его мнению, Дугин не является серьезным философом, а скорее "жирным троллем", чьи высказывания часто граничат с абсурдом. В то же время он отметил, что подобные фигуры находят поддержку среди части российских силовиков и пропагандистски настроенной аудитории, подобно тому, как ранее популярностью пользовался Владимир Жириновский.

видео дня

"Дугин — абсолютно несерьезный человек, которого и философом назвать нельзя. Он — жирный тролль: его высказывания часто эпатажны, на грани безумия. Однако некоторым он нравится, например, российским силовикам, "зетникам" и "ватникам"... Как ни парадоксально, Дугин этим и интересен: в его безумных фантазиях есть доля правды относительно истинных намерений российских властей", — сказал Эйдман.

Эйдман подчеркнул, что полноценное внедрение сценариев вроде "интернета по талонам" или периодического отключения сети пока выглядит маловероятным. Однако сам тренд, по его словам, уже очевиден.

"Уже заблокированы мессенджеры, Telegram, западные социальные сети, в частности, Facebook и Instagram. Тенденция идет к тому, чтобы приблизить российский интернет к китайскому, а в перспективе, возможно, и к иранскому интернету, где его просто отключают", — отметил социолог.

Смотрите видео, в котором Игорь Эйдман рассказал о блокировке интернета в России, страхах Путина, недовольстве в Кремле и будущем России:

Среди причин такой политики эксперт назвал две ключевые составляющие. Первая — страх и паранойя российских спецслужб и руководства, которые видят в интернете инструмент внешнего влияния, протестной активности и шпионажа. Вторая — личное непонимание цифровой среды со стороны российского руководства.

"Он (Путин — ред.) не пользуется интернетом, а люди обычно боятся того, чего не понимают. Для Путина интернет – это какой-то "темный лес", и он не представляет, какие "звери" там бродят. Он привык работать с бумажками: ему кладут на стол бумажки, и он их читает. Например, Путин как-то говорил, что большая часть контента в интернете – это порнография. Во-первых, это характеризует его понимание ситуации в интернете, а, во-вторых, его отношение к этому. Когда Путин работал в КГБ, интернета еще не было, и я думаю, что те времена он вспоминает как счастливые годы своей жизни: тогда же как-то обходились без интернета, вот и сейчас он не нужен. Путину уже за 70, его психология более-менее понятна", – подчеркнул Эйдман.

По мнению эксперта, сочетание этих факторов приводит к тому, что россиян лишают свободного доступа к виртуальному пространству.

Возможны ли в РФ беспорядки против Путина — мнение эксперта

Экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что социальные протесты или "голодные бунты" в России возможны на фоне роста недовольства населения. По его словам, такие сценарии сложно прогнозировать из-за жесткого контроля властей над общественными коммуникациями и подавления любой самоорганизации.

Милов отметил, что кремлевская система оперативно выявляет инициативы протестного характера, после чего пытается их нейтрализовать путем давления, запугивания или подкупа участников.

"Однако это неизбежно произойдет. В истории мы не раз видели, как это происходило. Условие для этого – общее ослабление режима и потеря властью своего авторитета, когда люди перестанут бояться сказать вслух, что Путин – козел", – убежден он.

Ограничение интернета в РФ – новости по теме

Как сообщал Главред, прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог "русского мира" Александр Дугин озвучили несколько сценариев развития России на ближайшие 25 лет во время Петербургского международного экономического форума. Среди возможных вариантов они назвали поражение России в войне против Украины, применение ядерного оружия, а также сценарий "колонизации" РФ.

С 3 марта в Москве фиксируются серьезные перебои с мобильной связью и интернетом. Проблемы затронули всех крупных операторов, а бизнес несет значительные потери.

Кроме того, в Москве 9 мая во время военного парада полностью ограничили мобильный интернет, SMS и доступ даже к "белому списку" сайтов. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ, объяснив решение мерами безопасности.

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О личности: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002 по 2005 год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Никколо М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010 году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011 году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014 году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016 году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?".
Игорь Эйдман — автор множества публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно анализирует современную российскую политику, выступает против войны в Украине, безжалостно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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