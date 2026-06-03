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РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

Виталий Кирсанов
3 июня 2026, 08:23
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Главный вопрос сегодня заключается в том, завершится ли война в обозримом будущем или миру предстоит столкнуться с еще более серьезными последствиями.
Кремль оказался перед выбором
Кремль оказался перед выбором / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Экономика Путина теряет темпы
  • Выбор между войной и развитием

В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, который называют "российским Давосом", ожидается участие американского консервативного блогера, действующего чиновника из США и немецкого миллиардера из сферы розничной торговли. На фоне продолжающейся войны против Украины российские власти пытаются найти ответы на нарастающие экономические проблемы и усиливающееся давление со стороны Запада, пишет Reuters.

Крупнейший инвестиционный форум страны проходит уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Его открытие совпало по времени с очередной масштабной атакой на Киев. В Москве заявили, что удар стал ответом на обстрел общежития в оккупированном Старобельске.

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Хотя тема Украины практически отсутствует в официальной программе мероприятия, война остается ключевым фактором, определяющим повестку форума. По словам одного из участников, пожелавшего сохранить анонимность, главный вопрос сегодня заключается в том, завершится ли война в обозримом будущем или миру предстоит столкнуться с еще более серьезными последствиями.

Экономика Путина теряет темпы

За первые полтора десятилетия своего пребывания у власти Владимир Путин обеспечил заметный рост российской экономики. По данным Международного валютного фонда, к 2013 году ее объем увеличился почти в десять раз и достиг около 2,3 трлн долларов.

Однако после аннексии Крыма в 2014 году и последующего ухудшения отношений с Западом экономика России столкнулась с новыми вызовами. Несмотря на более высокие, чем ожидалось, темпы роста в 2023-2024 годах, нынешний объем российской экономики оценивается примерно в 2,9 трлн долларов - значительно меньше совокупного ВВП стран НАТО, который составляет около 45 трлн долларов.

В последние годы экономический рост заметно замедлился. Если в 2024 году экономика прибавила 4,9%, то в прошлом году рост снизился примерно до 1%. В первом квартале 2026 года был зафиксирован спад на 0,2%. Российские чиновники объясняют ситуацию высокими процентными ставками, санкционным давлением и укреплением рубля.

По текущим прогнозам, рост экономики России в этом году составит всего около 0,4%.

Выбор между войной и развитием

Бывший заместитель председателя Центрального банка России Олег Вьюгин считает, что страна подошла к критической развилке. По его мнению, дальнейшее наращивание расходов на войну может усилить давление на экономику и ускорить ее движение к рецессии.

Эксперт отмечает, что сокращение военных расходов позволило бы быстрее снижать ключевую ставку, расширять кредитование гражданских отраслей, частично восстанавливать логистические цепочки и стимулировать экономическую активность. Однако продолжение нынешнего курса потребует дальнейшего увеличения бюджетных расходов и налоговой нагрузки.

По оценке Вьюгина, Россия фактически стоит перед выбором: либо перераспределить ресурсы в пользу экономики, либо продолжать финансирование военных действий, рискуя столкнуться с дальнейшим падением реальных доходов населения и усилением рецессионных процессов.

Есть ли угроза наступления на Киев — мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что потенциальное новое наступление российских войск на Киев с территории Беларуси теоретически не исключается, однако его формат будет существенно отличаться от событий 2022 года.

По его мнению, быстрого продвижения к столице, как это было в начале полномасштабного вторжения, уже не будет из-за нехватки у РФ достаточных ресурсов. Он отмечает, что значительная часть российских сил — более 700 тысяч военных — сейчас задействована на других участках фронта, и их переброска на север ослабила бы другие направления.

Также эксперт ставит под сомнение военные возможности Беларуси, отмечая, что часть ее ресурсов уже использовалась Россией ранее, а сама армия не имеет боевого опыта. По его убеждению, белорусские силы вряд ли могут существенно повлиять на ход возможного наступления.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил убеждение, что у Украины есть все необходимые ресурсы и план для прекращения войны до зимы.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что война с Украиной "близится к завершению". Он уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.

В то же время, президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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