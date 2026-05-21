РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на Киев

Через сутки после вступления Беларуси в войну Мозырский и Новополоцкий НПЗ будут уничтожены, а дворец Лукашенко порублен "в винегрет", отметил Ступак.

Есть три города-цели, которые нужно взять российским войскам, без них РФ не мыслит окончания войны – Ступак

Россия планирует новые агрессивные операции с территории Беларуси, которые будут направлены либо против Киева и Чернигова, либо против НАТО. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина знает детали бесед россиян с Лукашенко, в которых Москва убеждает его присоединиться к новым военным авантюрам России.

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что задумал Кремль, какова вероятность нового наступления российских войск на Киев, позволит ли Лукашенко втянуть Беларусь в войну, какие "жирные" объекты в Москве и области будут под прицелом украинских беспилотников, а также какие украинские города станут приоритетными целями России в войне летом и осенью.

Что за операции, на ваш взгляд, планирует осуществить Россия с территории Беларуси? И против кого с большей вероятностью они будут направлены – против Украины или НАТО?

Тема угрозы со стороны Беларуси будоражит умы украинцев, периодически всплывая два раза в год, а то и чаще. На сегодняшний день нет признаков, которые бы указывали на то, что с белорусской территории готовится вторжение армии РФ, или Беларусь готовится к нападению: там не накапливаются ни войска, ни техника.

Вероятность агрессии со стороны Беларуси близка к нулю. Однако завтра или через неделю все может измениться, потому белорусская территория должна быть под нашим пристальным вниманием.

Наша военная разведка, Госпогранслужба и западные разведки постоянно следят за происходящим в приграничных районах. Потому любое перемещение либо сосредоточение сил будет замечено. Пока ничего подобного не фиксируется.

На мой взгляд, у нас появится повод даже не для беспокойства, а для озабоченности, если на территории Беларуси вблизи украинской границы будет замечено сосредоточение войск численностью от 5 тысяч военнослужащих. Скопление войск численностью до этой цифры я вообще не рассматриваю всерьез. Например, 2022 году с территории Беларуси в Украину заходило около 46 тысяч российских военнослужащих.

Глубоко убежден, что Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это не интересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из пыльного вонючего санкционного чулана, где тот провел уже более 10 лет. Также с некоторых белорусских компаний снимаются санкции, например, Белавиа и Белкалий. И пока что для Лукашенко есть "свет в конце тоннеля", потому вступление в войну для него крайне невыгодно.

Однако есть Путин, который может надавить на Лукашенко, переломить его, заставить. Когда это произойдет, да и произойдет ли вообще – пока понимания этого нет.

18 мая в Беларуси начались учения по применению ядерного оружия, причем довольно масштабные, и проходят они во взаимодействии с российскими военными. Насколько это тревожный сигнал? Это очередная попытка грозить "ядерной дубиной" или отработка вполне возможного удара с территории Беларуси? Может ли это быть признаком того, что Россия готовится пусть не к ядерному удару, но к какой-то операции?

Основной вопрос состоит в том, есть ли вообще в Беларуси ядерное оружие. Да, Россия заявляла, что перебросила туда ядерку, но, помимо слов россиян, никаких доказательств этого нет.

Следует отметить, что ядерная боевая часть и несущая ее ракета хранятся отдельно, условно говоря, в разных "ящиках". Только при подготовке к применению боевую часть цепляют на носитель. Белорусские войска не допущены даже к тому, чтобы посмотреть на ядерное оружие. Обслуживают ее специально обученные люди из 12-го Главного управления Минобороны РФ, и только они знают, как это ядерное оружие перемещать и эксплуатировать. Белорусы задействованы лишь во внешнем периметре, например, обеспечивают дорогу, чтобы проехала техника, разгоняют зевак, чтобы никто не снимал на телефон, готовят площадки для размещения и тренировки.

Пока что со стороны Беларуси нет угрозы для Украины, тем более, ядерной угрозы. Применение ядерки ничего не даст России, в этом нет смысла. Вспомните, в 2022 году Путин приводил свои войска стратегического значения в повышенную боеготовность, и действительно была угроза применения ядерного оружия, но затем в официальной риторике России исчезли прямые угрозы ядерным оружием Украине. О возможном применении не было ни слова. Почему? По данным западных дипломатов, Си Цзиньпин строго-настрого "порекомендовал" не использовать ядерную риторику.

Ядерное оружие – это своего рода козырь, который есть в рукаве у нескольких стран, но использовать его никто не имеет права, потому что, во-первых, оно сломает все правила игры, а, во-вторых, невозможно предугадать, какими и для кого будут последствия, в частности, куда понесется радиоактивное облако. Если вдруг оно пойдет в сторону Западной Европы, то там людей станет меньше, покупательная способность европейцев снизится, что совершенно не нужно Китаю, ведь он на этом зарабатывает (у него два ключевых рынка – США и Западная Европа).

Да, периодически Россия говорит об ядерном ударе, перемещает ядерное оружие, однако вероятность его использования равна нулю. Хотя "ядерная дубина" маячит всегда где-то на горизонте.

Может ли о подготовке к операциям против Украины, в частности, наступлению на Киев или Чернигов, свидетельствовать тот факт, что Лукашенко собрался провести точечную мобилизацию в Беларуси?

Теоретически наступление с территории Беларуси возможно, однако я не наблюдаю признаков подготовки к нему сейчас. Как заявлял глава Госпогранслужбы Андрей Демченко, концентрация войск противника у украинской границы сейчас не наблюдается.

К тому же вдоль всей украинско-белорусской границы мосты взорваны, проходы заминированы. Более того, следует учитывать особенности этой местности: там же не степь, а максимально густые леса. Даже если представить, что российские войска двинут по узким дорогам через лес к пунктам пропуска, ситуация для них будет плачевной, уж точно не такой, как в 2022-м, поскольку у Украины уже совсем другие возможности, в частности, масса разведывательных и боевых дронов.

Плюс и российское, и белорусское командование понимает все негативные последствия вступления белорусских войск в войну и попыток прорвать нашу оборону в Киевской и Ровенской областях. В направлении Беларуси тут же полетят наши дроны. А Беларусь – маленькая страна, компактная, буквально до 500 км с юга на север и с запада на восток. Наши дроны способны преодолевать расстояния в 1000-1500 км. Белорусам нечем противодействовать этим дронам, потому уже через сутки после начала наступления у Беларуси не будет ни одного нефтяного объекта – Мозырский и Новополоцкий НПЗ сгорят, а Дворец независимости Лукашенко будет превращен в труху, его порубят "в винегрет", нарежут "в московскую колбасу". Кто от этого выиграет? Точно не Лукашенко.

А для России в этом случае появится еще один фронт. Ведь если белорусским гражданам, уставшим терпеть режим Лукашенко, раздать оружие, то в Беларуси начнется война против правящего режима и российских оккупантов. Для России все это будет очень печально и плачевно.

То есть повторное наступление России на Киев сейчас исключено?

Нет, не исключено, такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера к Киеву. Прежде всего, России нечем и некем осуществлять такое наступление. Более 700 тысяч российских военнослужащих увязли в боях на украинских фронтах, и их оттуда невозможно забрать, не ослабив те участки фронта, которые не менее важны для РФ.

Другой вопрос – а что Беларусь вообще может дать России? Я общался с белорусскими оппозиционерами, которые мониторят ситуацию с техникой и боеприпасами в Беларуси. Они утверждают, что в 2022-2023 годах Россия у белорусов забирала авиацию, снаряды со складов и прочее, потому Беларуси особо нечем воевать. А самое главное – у белорусской армии вообще нет опыта ведения боевых действий. Опыта ноль, белорусская армия просто стерильна в этом плане! Потому я не считаю, что белорусские войска могут чем-либо помочь россиянам при гипотетическом наступлении на Киев.

Зачем тогда уже столько лет Россия пытается втянуть Беларусь в войну? Зачем Путину маленькая Беларусь с ее необстрелянной армией? О каком тогда состоянии российской армии и России в целом свидетельствуют настойчивые попытки Москвы добиться вступления Беларуси в войну?

Общая протяженность линии фронта сейчас составляет свыше 3000 км, при этом линия активного соприкосновения – 1200 км. Как ни крути, но на всей этой протяженности Украина вынуждена держать свои силы. У российского командования железобетонная логика: чем больше горящих точек на границе Украины с Россией и Беларусью, тем больше распыляется внимание нашего Генштаба и наши силы.

По словам Лукашенко, вдоль украинско-белорусской границы стоит почти 15 тысяч наших военнослужащих. Россия прекрасно понимает, что эта масса людей может переместиться под Константиновку и отбить российское наступление. То есть это дополнительные силы, которые Украина может использовать. Поэтому РФ делает все, чтобы у нашего командования не было возможности забрать войска от границы с Беларусью и перебросить их на другие направления. Вот такие горящие точки держат украинское командование в большом шпагате.

Иными словами, России нужно вступление Беларуси в войну только лишь для того, чтобы растянуть наши силы?

Или хотя бы наличие угрозы вступления Беларуси в войну. Вспомните начало украинской операции в Курской области РФ: тогда тоже появились сообщения о том, что белорусская армия приблизилась к границе с Украиной. Это делалось для того, чтобы заставить наше командование забирать людей с разных направлений фронта и перебрасывать их ближе к Беларуси на всякий случай, чтобы в случае чего помешать продвижению белорусской армии.

Так что все это делается с целью растягивания наших ресурсов.

Выходит, если Беларусь вступит в войну против Украины, то России это никоим образом не поможет переломить ситуацию на фронте или дойти до Киева?

Точно не поможет. Первые две недели с момента вступления Беларуси в войну станут последними неделями жизни белорусского режима. Вступление в войну будет тем неправильным ходом в карьере Лукашенко, который приведет к падению его режима.

Если бы вдруг белорусские войска попытались где-то прорвать нашу границу, Украина могла бы помочь белорусам из Полка имени Кастуся Калиновского, которые сейчас воюют за нас, вернуться домой и дать им столько оружия, сколько они смогут унести. И пусть бы заходили в первый населенный пункт, захватывали райотдел милиции, раздавали оружие жителям и уже бо́льшим количеством людей шли к следующему населенному пункту, и т.д. И это будут действовать белорусские патриоты, граждане Беларуси, не Украина – Украина может им разве что помочь. Все это, безусловно, сыграет против Лукашенко.

Насколько вероятна подготовка России к операции против одной или нескольких стран НАТО? Есть ли сейчас признаки, которые бы указывали на то, что РФ в ближайшем времени осуществит какую-либо провокацию против Альянса?

О вероятности такой операции России против НАТО говорят давно. Но когда она будет, какими силами и против какой страны направлена – пока четкого понимания всего этого нет.

Под ударом могут оказаться страны Балтии, или может быть попытка пробить Сувалкский коридор к Калининградской области. Однако пока Кремль на такие действия не решился. Сувалкский коридор почти 100 км в длину, и, если его пытаться прорубить, то нужно понимать, каким он должен быть в ширину, и куда продвигаться – вглубь польской территории или литовской. А там всюду населенные пункты, которые России, получается, придется оккупировать. Возникает вопрос – сколько людей для всего этого нужно задействовать. Похоже, математика у России не клеится.

Как вариант – возможна операция по захвату города Нарва. Нарва действительно может стать местом применения силы со стороны РФ. С большой вероятностью, там Россия может попытаться провернуть нечто вроде операции по захвату Крыма или Донецкой области, когда 200-300 вооруженных людей без шевронов и опознавательных знаков захватят "почту, телефон, телеграф", мэрию и мэра, на утро сгонят депутатов и под дулами автоматов заставят их проголосовать за выход из состава Эстонии, присоединение к РФ и призыв к Путину с просьбой ввести войска. После чего над Нарвой будет поднят российский флаг. Такой сценарий не исключен, это очень в стиле Кремля.

Еще один вариант – захват острова Готланд в Балтийском море. Об этом острове россияне очень много говорили. Он действительно может быть захвачен, и Россия может попытаться установить там свой флаг.

Все это возможно. Но посмотрим, на что решится Кремль, и есть ли у него сейчас на это физические ресурсы. С военными ресурсами у России трудности, поскольку она не успевает обеспечивать даже фронты в Украине. А вот какая-то "гибридная" операция, условно говоря, силами военной разведки или спецподразделений "Альфа" либо "Вымпел", вполне возможна. 200-300 человек Россия собрать сможет, плюс подсобят какие-то маргиналы на месте.

Решится ли на такую авантюру Путин? Мы не знаем, что у него в голове. Какая у него картина мира, что ему докладывают. Путин не пользуется вообще современными средствами связи, ему приносят распечатки даже роликов из YouTube: он считает, что все гаджеты – это "происки ЦРУ", и с помощью всего этого можно вычислить его местонахождение. Вспомните, как Герасимов и Белоусов доказывали, что Купянск захвачен, хотя даже их военкоры говорили, что это не так. В их понимании Купянск уже давно российский, потому, вполне вероятно, что, согласно их карте, российская армия стоит уже где-то возле Киевской области. Иными словами, Путин при принятии решений отталкивается от ложной информации, потому в его понимании он побеждает.

Путин похож на Гитлера в последние недели Второй мировой войны: Гитлер оперировал войсками, которых на тот момент уже не было, переставлял фишки и планировал, кто придет и где ударит, а тех войск уже физически не существовало.

Как на планы России относительно дальнейших действий в этой войне могут повлиять наши масштабные удары по Москве и области? Судя по всему, они станут обычной практикой, и беспечным москвичам пора привыкать к "добрым дронам" над их головами. Может, и Лукашенко, наблюдая за этим, как-то иначе оценивает возможные последствия от вступления Беларуси в войну?

Лукашенко сам вступать в войну не будет – только если его принудят или пообещают "золотые горы". Сам он на это не пойдет, так как прекрасно отдает себе отчет в том, насколько слаба белорусская армия.

Что касается наших ударов по Москве и области, то пока что российская власть заняла "позицию страуса", то есть прячет голову в песок и предпочитает об этом не говорить. После атаки беспилотников на Москву на российских центральных телеканалах посвятили этой теме до минуты времени, а, например, в вечерней программе с пропагандистом Зарубиным это вообще не обсуждали.

Так что пока российская власть делает вид, что ничего не произошло, и усиливает ПВО вокруг Москвы (вероятно, из других регионов РФ подтянут еще больше систем к столице). А дальше постараются подобного не допустить. Скорее всего, там столь массовая атака беспилотников воспринималась как разовая акция, и Кремль думает, что больше Украина не сможет ничего подобного осуществить.

И тут все будет зависеть от нас, от того, насколько мы смогли подобрать ключик к российской ПВО, стали ли наши дроны более защищенными и низколетящими, с бо́льшим количеством взрывчатки.

Если такие атаки на Москву и область будут повторяться, мы сможем изменить мировоззрение москвичей. При этом нас не интересуют многоэтажки, машины москвичей и гостей столицы. Нас интересуют крупные "жирные" промышленные объекты, которые работают на ВПК и экономику РФ: военные предприятия, теплоцентрали, кольцевая система перекачки нефтепродуктов вокруг Москвы и пр. Вспомните предприятие "Кремний Эл" в Курской области: оно было просто размотано украинскими ракетами, его сровняли с землей. А занималось оно производством электроники для российских ракет, дронов и т.д. Так вот, у него есть "старший брат" – предприятие "Микрон", которое находится на севере Москвы, в городе Зеленограде. Оно нас интересует, как и прочие "жирные" статусные промышленные объекты.

Чем больше будет прилетов по таким объектам, тем бо́льший эффект это будет оказывать на войну. В частности, станет меньше российских ракет. Полностью выбить их производство мы не можем, но сократить – вполне.

Кроме того, очень важна моральная составляющая наших атак на Москву. Москвичи были в ужасе от случившегося, они не понимают "а за что нас?!". Зато было очень заметно, как приграничные регионы РФ ехидно и с иронией следили за атакой на Москву – мол, "теперь вы, москвичи, почувствуйте, что происходит с нами". Так что наши удары по Москве очень красиво разделяют российское общество. Когда прилетает по Белгороду, Брянску, Курску, москвичам начхать. Потому, когда прилетело по Москве, у приграничных областей РФ был повод позлорадствовать.

Нам нужно добиться ситуации, чтобы инвесторы, которые там еще остались, начали покидать Москву в любом направлении: Макао, Сингапура, Стамбула и пр. Нужно, чтобы в Москве начало проседать количество людей, чтобы их стало меньше на улицах и в ресторанах. Даже если на Патриарших прудах станет на 10% меньше людей, это уже будет ощутимо и будет влиять на самосознание и понимание того, что война уже близко к Москве. Да, это не приведет к завершению войны, но это один из "кирпичиков".

Уточните, пожалуйста, все то, что вы сейчас описали, в частности, наши удары по "жирным" целям в Москве и области, опустение Москвы и прочее – это уже ближайшая перспектива, которая ждет российскую столицу, или пока то, к чему мы должны стремиться?

Это то, к чему мы должны стремиться. Москва не опустеет после первой же атаки – потребуется десяток атак, прежде чем в сознании россиян начнет что-то ломаться, и они начнут осуждать войну публично, не дома под одеялом, а в курилках и кабинетах. Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Так что для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают.

С угрозой наступления на Киев мы разобрались. На каких направлениях фронта, на ваш взгляд, Россия сосредоточит усилия летом и осенью?

Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка – это те города-цели, которые нужно взять российским войскам. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны.

Покровск уже захвачен, а возле Мирнограда расположено примерно 106 тысяч российских военнослужащих. До февраля было почти 170 тысяч человек. Эти цифры показывают, насколько приоритетной для РФ остается Донецкая область.

На всех остальных направлениях россияне наступают только потому, что у них есть возможности, а украинских военнослужащих там меньше.

Однако в предыдущих интервью Главреду вы говорили, что приоритетной целью России в 2026 году будет Запорожье. Цели пересмотрены?

Нет, Запорожье тоже остается важной целью. Например, Степногорск и Гуляйполе – там российские войска наступают, потому что у них есть такие возможности, у России есть люди, и она может распределить их по разным направлениям. Потому-то и остается несколько горящих точек в Сумской и Харьковской областях. а Донецкая – горит вся. У России есть группировка, которая по замыслу Москвы должна подойти к Запорожью и осуществлять хаотичные обстрелы города. Однако реализовать эти планы не получается. Более того, нашим военным удается отодвигать россиян от Запорожья.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

