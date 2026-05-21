Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожара

Некоторые приборы потребляют много электроэнергии даже в режиме ожидания.

Какие приборы нельзя оставлять в розетке

Некоторые бытовые приборы дома потребляют электроэнергию даже тогда, когда не работают, но включены в розетку. Кроме того, они могут вызвать пожар, поэтому их нужно регулярно выключать.

Главред решил разобраться, какие приборы не стоит оставлять включенными в розетку.

Почему нужно отключать бытовые приборы

Эксперты express.co.uk говорят, что отключая приборы от розетки, можно ощутимо сэкономить на электроэнергии. Особенно это актуально, если вы уезжаете из дома надолго. Также это устраняет любой риск пожара, который может быть вызван неисправностью техники.

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки

Самое важное — всегда вынимать из розетки чайник, аэрогриль и тостер.

"Даже если они выключены, эти приборы все равно могут потреблять энергию, увеличивая счет за электроэнергию", — говорят эксперты.

Отключать от сети также стоит электрическую варочную поверхность или духовку. Хотя они в целом безопасны, но это еще один уровень мер предосторожности против риска пожара.

Кроме того, посудомоечную и стиральную машины также следует отключить от сети.

"Оба эти устройства также потребляют энергию, даже в режиме ожидания, из-за необходимости быть готовыми нагревать воду при необходимости", — добавляют специалисты.

Какие приборы нельзя вынимать из розетки

В то же время есть два прибора, которые выключать совсем не нужно, даже ради экономии. Прежде всего это касается холодильников и морозильных камер. Даже если они пустые, их нужно оставлять подключенными к сети, поскольку отключение приведет к размораживанию.

Также всегда включенным должен оставаться Wi-Fi. Особенно это актуально, если в доме есть системы безопасности, которые могут от него питаться.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

