Грозит ли Германии дефицит топлива: эксперт раскрыл, что скрывается за паникой

Анна Ярославская
21 мая 2026, 12:39
Россия запустила информационную атаку. Максим Гардус объяснил, что на самом деле происходит с нефтью.
Флаг Германии, Усть-Луга
Нефтяного кризиса не будет, считает Максим Гардус / Коллаж: Главред, фото: Радио свобода, pixabay

О чем сказал Максим Гардус:

  • Масштабы нефтяной проблемы в Европе сильно преувеличены в СМИ
  • Снижение мощностей НПЗ создаст лишь мелкие экономические убытки
  • РФ использует энергетику для мощного информационного давления на ФРГ

Эксперт по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС организации Razom We Stand Максим Гардус заявил, что ситуация с поставками нефти в Германию не свидетельствует о настоящем энергетическом кризисе.

В интервью Главреду он отметил, что даже для отдельного нефтеперерабатывающего завода объемы недопоставок составляют менее 17% от общего потребления нефти. Остальное сырье предприятие получает из других источников.

По словам Гардуса, речь не идет о полной остановке НПЗ. Даже если предприятие работает на 80% мощности, это скорее создает экономические неудобства — растет себестоимость продукции и возникает недозагрузка мощностей.

"Это плохо для экономики завода, но не критично. В такой ситуации часть сотрудников могут временно отправить в отпуск", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что дефицита топлива в Берлине не ожидается. Хотя завод в Усть-Луге является одним из главных поставщиков топлива для немецкой столицы, он не остается единственным источником снабжения.

Гардус считает, что масштабы проблемы значительно преувеличены в информационном пространстве.

"Политически этот кризис звучит гораздо громче, чем выглядит в реальных цифрах", — отметил он.

Эксперт добавил, что речь идет лишь о нескольких сотнях тысяч тонн нефти для страны, которая ежегодно потребляет десятки миллионов тонн топлива.

По его словам, для Германии как крупнейшей экономики Европы такая ситуация не является критической.

Гардус также предположил, что Россия использует тему энергетики как инструмент информационного давления на немецкую аудиторию.

"О реальном энергетическом кризисе речи не идет. Это скорее информационная кампания РФ", — резюмировал эксперт.

Сколько НПЗ России остановили работу после ударов БпЛА

Крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральных регионах России начали сокращать производство или полностью приостанавливать работу после серии атак беспилотников.

Как сообщает Reuters, за последние две недели под удары попали важнейшие объекты энергетической инфраструктуры РФ. В 2026 году интенсивность атак заметно выросла, а количество НПЗ, ставших целями дронов, с начала года фактически удвоилось.

Во второй половине мая серьезные перебои в работе затронули предприятия, которые обеспечивают как внутренний рынок топлива, так и значительную часть российского экспорта.

По данным источников, Рязанский НПЗ полностью прекратил работу еще 15 мая, а Московский НПЗ остановился 17 мая. Ярославский завод "Ярославнефтеоргсинтез", как утверждается, сейчас функционирует лишь примерно на 25% мощности.

Один из крупнейших российских НПЗ — "Киришинефтеоргсинтез" с производительностью около 20 млн тонн в год — не работает с 5 мая. Также под удары попал "Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью 17 млн тонн, однако его текущее состояние официально не раскрывается.

Общая мощность предприятий, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 млн тонн в год. Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

По оценкам Reuters, в период с января по май около 11% мощностей первичной переработки нефти в РФ простаивали именно из-за атак беспилотников.

Эти предприятия обеспечивали свыше 30% производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране.

При этом часть других заводов, которые могли бы компенсировать дефицит, также работают с ограничениями либо временно остановлены после аналогичных атак.

Как писал Главред, 21 мая в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар после атаки. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ.

В ночь на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Пожар возник в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников в ночь на 29 марта.

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

