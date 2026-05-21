Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

Россияне утверждают, что это якобы связано с ядерными учениями.

Россия перебросила ядерные боеприпасы в Беларусь

Что известно:

РФ привезла ядерные боеприпасы в Беларусь

РФ и Беларусь проведут ядерные учения

В России утверждают, что в Беларусь якобы были доставлены ядерные боеприпасы. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.

В РФ отмечают, что ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси. Это якобы связано с ядерными учениями.

"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", оснащению ими ракет-носителей и скрытому выдвижению в назначенный район для подготовки к проведению пусков", — пишет Минобороны РФ.

РФ доставила ядерные боеприпасы в Беларусь

Может ли Путин продолжать ядерную эскалацию — мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического философа Александра Морозова, несмотря на громкие заявления Кремля о ядерном оружии и "войне с Европой", реальное пространство для маневра Владимира Путина существенно сузилось.

Путин не может дальше вести ядерную эскалацию. В значительной степени ее потенциал уже растрачен. Никто просто не боится его. Ядерная угроза эффективна, когда ею размахивают очень редко и очень весомо. А в случае с РФ из-за постоянного бряцания ядерным оружием все адаптировались.

Типы ядерного оружия / Инфографика Главреда

Ядерные учения РФ — что известно

Напомним, Главред писал, что 19 мая в России стартовали масштабные учения по применению ядерного оружия. Всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в частности авиация и флот.

Впоследствии в Беларуси заявили, что начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно с РФ. Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов.

В ЦПД СНБО заявили на фоне ядерных учений, что Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

