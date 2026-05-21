Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявление

Что известно:
- РФ привезла ядерные боеприпасы в Беларусь
- РФ и Беларусь проведут ядерные учения
В России утверждают, что в Беларусь якобы были доставлены ядерные боеприпасы. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.
В РФ отмечают, что ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси. Это якобы связано с ядерными учениями.
"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", оснащению ими ракет-носителей и скрытому выдвижению в назначенный район для подготовки к проведению пусков", — пишет Минобороны РФ.
Может ли Путин продолжать ядерную эскалацию — мнение эксперта
Главред писал , что, по словам политического философа Александра Морозова, несмотря на громкие заявления Кремля о ядерном оружии и "войне с Европой", реальное пространство для маневра Владимира Путина существенно сузилось.
Путин не может дальше вести ядерную эскалацию. В значительной степени ее потенциал уже растрачен. Никто просто не боится его. Ядерная угроза эффективна, когда ею размахивают очень редко и очень весомо. А в случае с РФ из-за постоянного бряцания ядерным оружием все адаптировались.
Ядерные учения РФ — что известно
Напомним, Главред писал, что 19 мая в России стартовали масштабные учения по применению ядерного оружия. Всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в частности авиация и флот.
Впоследствии в Беларуси заявили, что начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно с РФ. Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов.
В ЦПД СНБО заявили на фоне ядерных учений, что Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад.
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
