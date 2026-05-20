Прикрывали сети 'порноофисов': задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

Следствие проверяет, не обеспечивали ли отдельные руководители полиции невмешательство в деятельность нелегальных студий в обмен на регулярные выплаты.

Обыски в ГУ Нацполиции в Житомирской области

Руководство нескольких областных подразделений Нацполиции подозревают в "крышевании" порноофисов

Уже задержаны руководители трех областных управлений

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины раскрыл масштабную коррупционную схему, в которой, по данным следствия, могли быть задействованы руководители нескольких областных подразделений Нацполиции, в том числе и Житомирского.

Речь идет о системном "крышевании" сети так называемых порноофисов — помещений, где незаконно создавали и распространяли эротический и порнографический контент. Об этом 20 мая сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, сегодня одновременно проводятся следственные действия в трех главных управлениях Национальной полиции, целью которых было установление всех должностных лиц, которые могли быть причастны к схеме. Следствие проверяет, не обеспечивали ли отдельные руководители полиции невмешательство в деятельность нелегальных студий в обмен на регулярные выплаты.

В материалах фигурирует посредник — водитель одного из заместителей министра внутренних дел, который, используя служебные контакты, договаривался об "абонплате" за спокойствие.

По данным следствия, ежемесячная сумма для руководства региональных управлений составляла 20 тысяч долларов, еще 5 тысяч получал посредник. Для конспирации участники схемы пользовались условными обозначениями, общались через мессенджеры и обсуждали детали только в частном порядке.

В производстве задокументировано несколько эпизодов передачи средств.

"В феврале 2026 года посредник получил 45 тыс. долларов США… В апреле 2026 года он получил еще 25 тыс. долларов США… Также задокументирована передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области… Сегодня посредника задержали после получения очередного транша в размере 25 тыс. долларов США", — сообщил генпрокурор.

Часть этих сумм, по версии следствия, предназначалась руководителям областных управлений.

Одному из правоохранителей уже объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды в особо крупном размере группой лиц. Операция проводится при содействии руководства МВД и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

СБУ подтвердила разоблачение, отметив, что должностные лица фактически гарантировали моделям на интернет-платформах с откровенным контентом защиту от ответственности.

"По материалам дела, фигуранты занимались "крышеванием" деятельности моделей… За различные суммы неправомерной выгоды должностные лица гарантировали "подопечным" непривлечение их к ответственности", — говорится в сообщении спецслужбы.

Правоохранители задержали руководителей областных управлений в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях, а также посредника-курьера. Во время обысков изъяты деньги и другие доказательства, которые могут подтверждать незаконную деятельность. Всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 368 УК Украины.

Известно, что утром 20 мая в центре Житомира проводились обыски в здании ГУНП. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о задержании заместителя начальника областного управления Ильи Гулеватого.

О личности: Руслан Кравченко Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

