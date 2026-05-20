Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языке

В украинском языке есть ряд выражений для описания эксцентричных людей.

Как сказать по-украински "взбалмошный"

Вы узнаете:

Что означает слово "взбалмошный"

Какие украинские эквиваленты передают значение этого слова

Почему перевод слова "взбалмошный" зависит от контекста

Слово "взбалмошный" в русском языке часто описывает человека с импульсивным, непредсказуемым или эмоционально нестабильным поведением. В украинском языке есть несколько точных эквивалентов, и выбор зависит от контекста. Об этом в своем TikTok-видео рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

По словам эксперта, чтобы выбрать правильное украинское слово, сначала нужно понять, что именно подразумевается в поведении человека. Виктория Хмельницкая выделила четыре основных варианта перевода для различных жизненных ситуаций:

Шалений — прекрасно подходит, если человек ведет себя эксцентрично, безудержно, дико и вызывает удивление своими выходками.

— прекрасно подходит, если человек ведет себя эксцентрично, безудержно, дико и вызывает удивление своими выходками. Нерозважливий — идеальный вариант для описания того, кто принимает решения легкомысленно, не взвешивая все "за" и "против".

— идеальный вариант для описания того, кто принимает решения легкомысленно, не взвешивая все "за" и "против". Нерозсудливий — когда поступками человека руководят эмоции или капризы, а не здравый смысл и логика.

— когда поступками человека руководят эмоции или капризы, а не здравый смысл и логика. Непередбачуваний — если действия человека невозможно просчитать заранее, он каждую минуту меняет свои планы и удивляет окружающих.

Помимо базовых слов, тренер по речи рекомендует обратить внимание на богатый синонимический ряд. Эти слова помогут еще точнее подчеркнуть конкретную черту личности:

неврівноважений — когда у человека часто и беспричинно меняется настроение; задерикуватий — если речь идет о задире, который постоянно ищет повод для споров или конфликтов; гарячкуватий — о тех, кто действует слишком поспешно, под влиянием первого эмоционального импульса; метушливий — когда в поведении человека слишком много лишних движений, спешки и хаоса.

"Слово "взбалмошный" нужно переводить в соответствии с контекстом, нужно смотреть, что именно там имеется в виду", - добавила Виктория Хмельницкая.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

