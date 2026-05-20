Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
20 мая 2026, 13:23
В украинском языке есть ряд выражений для описания эксцентричных людей.
Как сказать по-украински "взбалмошный"

Слово "взбалмошный" в русском языке часто описывает человека с импульсивным, непредсказуемым или эмоционально нестабильным поведением. В украинском языке есть несколько точных эквивалентов, и выбор зависит от контекста. Об этом в своем TikTok-видео рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

По словам эксперта, чтобы выбрать правильное украинское слово, сначала нужно понять, что именно подразумевается в поведении человека. Виктория Хмельницкая выделила четыре основных варианта перевода для различных жизненных ситуаций:

  • Шалений — прекрасно подходит, если человек ведет себя эксцентрично, безудержно, дико и вызывает удивление своими выходками.
  • Нерозважливий — идеальный вариант для описания того, кто принимает решения легкомысленно, не взвешивая все "за" и "против".
  • Нерозсудливий — когда поступками человека руководят эмоции или капризы, а не здравый смысл и логика.
  • Непередбачуваний — если действия человека невозможно просчитать заранее, он каждую минуту меняет свои планы и удивляет окружающих.

Помимо базовых слов, тренер по речи рекомендует обратить внимание на богатый синонимический ряд. Эти слова помогут еще точнее подчеркнуть конкретную черту личности:

  1. неврівноважений — когда у человека часто и беспричинно меняется настроение;
  2. задерикуватий — если речь идет о задире, который постоянно ищет повод для споров или конфликтов;
  3. гарячкуватий — о тех, кто действует слишком поспешно, под влиянием первого эмоционального импульса;
  4. метушливий — когда в поведении человека слишком много лишних движений, спешки и хаоса.

"Слово "взбалмошный" нужно переводить в соответствии с контекстом, нужно смотреть, что именно там имеется в виду", - добавила Виктория Хмельницкая.

Как сообщал Главред, в украинском языке есть много соответствий калькированному "впопыхах", поэтому употреблять его не обязательно. Значение спешки или действий на скорую руку передают около 20 украинских слов.

Также украинцы ежедневно автоматически используют формулы приветствия, однако не всегда задумываются над их значением и происхождением. На самом деле разница между "доброго утра", "добрый день" и "добрый вечер" имеет четкое грамматическое объяснение.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

