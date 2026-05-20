Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые ошеломили открытием: чем загадочная вспышка на Солнце угрожает Земле

Алексей Тесля
20 мая 2026, 02:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Необычное событие стартовало с обычного на первый взгляд выброса радиоволн.
Солнце, магнитная буря
Появилось сообщение о вспышке на Солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Важное:

  • Мощная радиовспышка на Солнце не прекращалась почти три недели
  • Необычное событие стартовало с обычного на первый взгляд выброса радиоволн

Астрономы зарегистрировали необычное солнечное явление, которое побило все предыдущие рекорды по продолжительности.

Мощная радиовспышка на Солнце не прекращалась почти три недели, что вызвало активный интерес у исследователей, сообщает Gizmodo.

видео дня

Отмечается, что необычное событие стартовало с обычного на первый взгляд выброса радиоволн. Однако, в отличие от стандартных вспышек, которые угасают за часы или дни, этот сигнал держался 19 дней — почти в четыре раза дольше прежнего рекорда в пять дней.

Для изучения аномалии ученые использовали данные сразу четырех миссий НАСА: Solar Orbiter, Parker Solar Probe, Wind и STEREO-A. Именно комплексное наблюдение позволило проследить эволюцию вспышки на всех этапах.

Вспышка была классифицирована как категория IV — длительное излучение, вызванное электронами, "застрявшими" в магнитных петлях солнечной короны. По словам исследователей из Центра космических полетов имени Годдарда, источник излучения находился в районе шлемовидного стримера — воронкообразной структуры, где плазма удерживается сильными магнитными полями.

"Вероятно, три последовательных корональных выброса массы в одном и том же регионе подпитывали это длительное событие", — отмечают специалисты.

Хотя радиоволны сами по себе не опасны для человека, сопутствующие им магнитные процессы могут провоцировать мощные солнечные бури, которые представляют угрозу для работы спутников и космических аппаратов.

Полученные наблюдения помогут ученым точнее прогнозировать солнечную активность и создавать более надежные меры защиты для объектов на орбите Земли, подчеркивают авторы исследования.

магнитная буря, влияние магнитной бури
/ Инфографика Главред

Грандиозное открытие в космосе: мнение учёных

Учёные сделали поразительное открытие во Вселенной: они выявили крупнейший и при этом древнейший из известных науке запасов воды. Огромное облако водяного пара обнаружили возле квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:58Украина
Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

00:18Украина
Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Последние новости

03:01

Почему на самом деле кот спит у ваших ног: настоящая причина изрядно удивит

02:10

Ученые ошеломили открытием: чем загадочная вспышка на Солнце угрожает Земле

00:58

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

19 мая, вторник
23:42

"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
23:23

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:04

Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

22:51

Гросу показала фото со свадьбы и поделилась подробностями

22:48

Рожденные в конкретные четыре месяца дарят окружающим тепло и гармонию

Реклама
22:32

Приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла еще один удар по своему отцу

22:04

В Черкассах взлетят цены на проезд: что будет с тарифами в троллейбусах и маршрутках

22:04

Наступление из Беларуси: генерал СБУ раскрыл, к чему готовиться

21:37

В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам - детали

21:27

Для кого конец мая станет началом новой жизни: два знака зодиака

21:10

В РФ выдвинули наглое условие завершения войны: что требует Москва

21:05

Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

20:56

Не от слова "куля": лингвисты объяснили, откуда произошло название "кульбаба"

20:33

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

20:01

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

19:59

Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

Реклама
19:57

Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" - как сказать по-украински

19:41

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:10

"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвиимнение

19:09

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09

Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

18:57

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на неделиВидео

18:50

Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцыВидео

18:50

Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

18:41

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

18:40

Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

18:37

"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристовВидео

18:34

"Мусор" из кухни сотворит чудо в саду: простые отходы спасут растенияВидео

18:17

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

17:56

Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

17:50

На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

17:32

Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега ШиряеваФото

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго на самом деле яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

Реклама
16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять