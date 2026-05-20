Ученые ошеломили открытием: чем загадочная вспышка на Солнце угрожает Земле

Необычное событие стартовало с обычного на первый взгляд выброса радиоволн.

Появилось сообщение о вспышке на Солнце

Мощная радиовспышка на Солнце не прекращалась почти три недели

Астрономы зарегистрировали необычное солнечное явление, которое побило все предыдущие рекорды по продолжительности.

Мощная радиовспышка на Солнце не прекращалась почти три недели, что вызвало активный интерес у исследователей, сообщает Gizmodo.

Отмечается, что необычное событие стартовало с обычного на первый взгляд выброса радиоволн. Однако, в отличие от стандартных вспышек, которые угасают за часы или дни, этот сигнал держался 19 дней — почти в четыре раза дольше прежнего рекорда в пять дней.

Для изучения аномалии ученые использовали данные сразу четырех миссий НАСА: Solar Orbiter, Parker Solar Probe, Wind и STEREO-A. Именно комплексное наблюдение позволило проследить эволюцию вспышки на всех этапах.

Вспышка была классифицирована как категория IV — длительное излучение, вызванное электронами, "застрявшими" в магнитных петлях солнечной короны. По словам исследователей из Центра космических полетов имени Годдарда, источник излучения находился в районе шлемовидного стримера — воронкообразной структуры, где плазма удерживается сильными магнитными полями.

"Вероятно, три последовательных корональных выброса массы в одном и том же регионе подпитывали это длительное событие", — отмечают специалисты.

Хотя радиоволны сами по себе не опасны для человека, сопутствующие им магнитные процессы могут провоцировать мощные солнечные бури, которые представляют угрозу для работы спутников и космических аппаратов.

Полученные наблюдения помогут ученым точнее прогнозировать солнечную активность и создавать более надежные меры защиты для объектов на орбите Земли, подчеркивают авторы исследования.

Грандиозное открытие в космосе: мнение учёных

Учёные сделали поразительное открытие во Вселенной: они выявили крупнейший и при этом древнейший из известных науке запасов воды. Огромное облако водяного пара обнаружили возле квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

