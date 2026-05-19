Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцы

Настоящая история Сум опровергает российские нарративы. Эксперты рассказали, кто построил Сумскую крепость и почему мифы РФ не выдерживают проверки фактами.

https://glavred.info/culture/rossiya-pytalas-skryt-nastoyashchuyu-istoriyu-sum-v-kakoy-mif-godami-verili-ukraincy-10766096.html Ссылка скопирована

История Сум — Россия пыталась скрыть истинную историю Сум / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Кто основал Сумы

Какова настоящая история Сум

Когда была создана Сумская крепость

Российская имперская историография десятилетиями продвигала миф о том, что украинские земли якобы осваивались московскими царями и их воеводами. Одним из таких примеров стали Сумы, историю которых Россия пыталась переписать в свою пользу. На самом деле город и его укрепления создавали украинские казаки, а роль московских чиновников была значительно преувеличена. Об этом говорится в видео основателя проекта "Реальная история", продюсера 1+1 media Акима Галимова на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, какова настоящая история Сум.

видео дня

Кто на самом деле строил Сумскую крепость

По словам Акима Галимова, российская историография годами акцентировала внимание на московском воеводе Арсеньеве, создавая впечатление, что именно он был ключевой фигурой в основании Сум. Однако факты свидетельствуют об обратном.

"Укрепления строили по чертежам казака Якова Стандартного, но приехал наблюдать за строительством московский воевода Арсеньев. Московиты не очень доверяли вооруженным, закаленным в боях казакам. Поэтому с Арсеньевым на всякий случай приехали стрельцы и прихватили с собой пушки", — отметил Галимов.

Смотрите видео об истории Сум:

Фактически воевода выполнял роль контролера от московской власти, тогда как основную работу выполняли украинские казаки и переселенцы, которые осваивали территорию и возводили оборонительные сооружения.

Российский миф об основании Сум

Историк Евгений Мурза объяснил, что в разные годы Россия пыталась закрепить выгодный ей нарратив даже через памятники и символы.

По словам историка, во времена президентства Виктора Януковича в Сумах хотели установить памятник, на котором московский воевода Арсеньев якобы дружески хлопает по плечу основателя города Герасима Кондратьева. Такая идея должна была создать иллюзию "совместного основания" города украинцами и московитами.

"Вся эта крепость строилась руками украинцев, которые сюда пришли. Является ли этот город городом воеводы Арсеньева, который приехал прямо из Москвы, не сделав здесь ничего, кроме контроля за процессом? Безусловно, нет", — утверждает Мурза.

Историк подчеркнул, что именно украинцы оставались на этих землях, развивали город и формировали его культуру, тогда как московские чиновники могли находиться там лишь временно.

Почему Россия присваивала историю украинских городов

В видео обращают внимание, что подобная практика была типичной для Российской империи. Московские власти часто пытались присвоить себе достижения и историю народов, которые фактически создавали города и осваивали территории.

"Это был типичный пограничный регион — фронтир, где существовали две администрации. По-французски это называется cohabitation — сосуществование. Но хозяевами на этой земле всегда были те, кто поливал ее своим потом", — отметил историк.

Как российская пропаганда провалилась в 2022 году

После начала полномасштабного вторжения Россия снова пыталась использовать старые исторические мифы для оправдания своих претензий на украинские территории. Однако, по словам Евгения Мурзы, эти аргументы не выдерживают никакой критики.

"Они говорят: "Город основан, грамота Алексея Михайловича, русский город, русские гусары...". Но смотрите на Воскресенский собор — а там украинские характерные формы. Смотрите переписи населения — там украинцы. Получается, что кроме подписи царя на бумажке у них ничего нет", — подытожил он.

Сумы / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред