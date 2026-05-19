Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

Марина Иваненко
19 мая 2026, 17:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Из-за недостатка важных элементов у малины могут засыхать листья и появляться бесплодные цветки. Какая подкормка поможет спасти будущий урожай.
Майская подкормка малины
Майская подкормка малины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем подкормить малину в мае для большого урожая
  • Когда и как правильно опрыскивать малину

Правильный уход за малиной в мае — залог обильного и качественного урожая летом. Чтобы кусты сформировали большое количество завязей, а ягоды выросли крупными и сладкими, растениям нужна правильная подкормка специальными микроэлементами. Главред расскажет подробнее.

В этот период на кустах появляется много пустоцвета или из-за ухудшения погодных условий начинает усыхать листва. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуют применять баковые смеси, которые одновременно стимулируют развитие культуры и защищают ее от стрессовых факторов.

видео дня

Как рассказывают на канале "TV Ofis", подкармливать ягодники нужно правильно и экономно, ведь бесконтрольное внесение дорогих удобрений не гарантирует высокой эффективности. Главное — дать растению именно те элементы, в которых оно нуждается непосредственно перед началом массового цветения.

Бор для формирования завязи и сладости ягод

Первым обязательным компонентом майской подкормки является бор. Его необходимо внести перед цветением малины, когда на кустах уже сформировались бутоны, но они еще не раскрылись полностью. Бор отвечает за процессы опыления и формирования будущих ягод.

Внесение этого микроэлемента гарантирует, что практически каждый цветок превратится в полноценную ягоду, а количество пустоцветов сведется к минимуму. Кроме того, бор стимулирует появление новых бутонов и улучшает вкусовые качества урожая, делая ягоды более сахарными.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Калий как защита от летней жары и усыхания листьев

Вторым важным элементом в баковой смеси является калий. Часто начинающие садоводы путают его с кальцием, но внесение кальция на этом этапе еще нецелесообразно. Калий необходим малиннику для того, чтобы повысить его устойчивость к засухе и высоким температурам, которые обычно наступают в конце весны и летом.

Недостаток калия в период жары приводит к краевому ожогу листьев, когда края листовых пластин начинают подсыхать, после чего желтеет и отмирает весь листок. Из-за этого у растения нарушается процесс фотосинтеза, оно слабеет и становится неспособным выкормить весь сформировавшийся урожай.

Калий добавляем для того, что сейчас наступит жара, и многие видели — листочки начинают усыхать или по кругу начинают подсыхать. Чтобы такого не было, добавляется калий. Он компенсирует это усыхание листочков, хорошо повышает устойчивость к стрессам, а именно устраняет краевой ожог листьев, — объясняет автор видео.

Видео о том, чем подкормить малину в мае, можно посмотреть здесь:

Составление баковой смеси: общие правила

Для проведения опрыскивания садоводы рекомендуют приготовить комплексную баковую смесь. Помимо бора и калия, в ее состав стоит добавить универсальные мультикомплексы микроэлементов. Они выступают базой, которая компенсирует общий дефицит питательных веществ в почве, поддерживает иммунитет и ускоряет будущее созревание ягод.

Такую обработку проводят по листьям (путем опрыскивания) вечером или в пасмурную безветренную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов на растениях. Проведение этой процедуры в середине мая позволяет обеспечить кусты энергией для длительного и обильного плодоношения.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "TV Ofis"

YouTube-канал "TV Ofis" специализируется на контенте о сельском хозяйстве, в частности, о посадке и уходе за растениями, такими как малина и другие плодово-ягодные культуры. Видео на канале включают полезные советы по выбору места для посадки, технике ухода, а также демонстрацию процессов обработки почвы и выращивания культур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород малина интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13Аналитика
Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:50Экономика
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026

Последние новости

17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега Ширяева

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго действительно яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Реклама
15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

Реклама
14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

Реклама
10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять