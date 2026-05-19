Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

Из-за недостатка важных элементов у малины могут засыхать листья и появляться бесплодные цветки. Какая подкормка поможет спасти будущий урожай.

Майская подкормка малины

Чем подкормить малину в мае для большого урожая

Когда и как правильно опрыскивать малину

Правильный уход за малиной в мае — залог обильного и качественного урожая летом. Чтобы кусты сформировали большое количество завязей, а ягоды выросли крупными и сладкими, растениям нужна правильная подкормка специальными микроэлементами. Главред расскажет подробнее.

В этот период на кустах появляется много пустоцвета или из-за ухудшения погодных условий начинает усыхать листва. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуют применять баковые смеси, которые одновременно стимулируют развитие культуры и защищают ее от стрессовых факторов.

Как рассказывают на канале "TV Ofis", подкармливать ягодники нужно правильно и экономно, ведь бесконтрольное внесение дорогих удобрений не гарантирует высокой эффективности. Главное — дать растению именно те элементы, в которых оно нуждается непосредственно перед началом массового цветения.

Бор для формирования завязи и сладости ягод

Первым обязательным компонентом майской подкормки является бор. Его необходимо внести перед цветением малины, когда на кустах уже сформировались бутоны, но они еще не раскрылись полностью. Бор отвечает за процессы опыления и формирования будущих ягод.

Внесение этого микроэлемента гарантирует, что практически каждый цветок превратится в полноценную ягоду, а количество пустоцветов сведется к минимуму. Кроме того, бор стимулирует появление новых бутонов и улучшает вкусовые качества урожая, делая ягоды более сахарными.

Калий как защита от летней жары и усыхания листьев

Вторым важным элементом в баковой смеси является калий. Часто начинающие садоводы путают его с кальцием, но внесение кальция на этом этапе еще нецелесообразно. Калий необходим малиннику для того, чтобы повысить его устойчивость к засухе и высоким температурам, которые обычно наступают в конце весны и летом.

Недостаток калия в период жары приводит к краевому ожогу листьев, когда края листовых пластин начинают подсыхать, после чего желтеет и отмирает весь листок. Из-за этого у растения нарушается процесс фотосинтеза, оно слабеет и становится неспособным выкормить весь сформировавшийся урожай.

Калий добавляем для того, что сейчас наступит жара, и многие видели — листочки начинают усыхать или по кругу начинают подсыхать. Чтобы такого не было, добавляется калий. Он компенсирует это усыхание листочков, хорошо повышает устойчивость к стрессам, а именно устраняет краевой ожог листьев, — объясняет автор видео.

Составление баковой смеси: общие правила

Для проведения опрыскивания садоводы рекомендуют приготовить комплексную баковую смесь. Помимо бора и калия, в ее состав стоит добавить универсальные мультикомплексы микроэлементов. Они выступают базой, которая компенсирует общий дефицит питательных веществ в почве, поддерживает иммунитет и ускоряет будущее созревание ягод.

Такую обработку проводят по листьям (путем опрыскивания) вечером или в пасмурную безветренную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов на растениях. Проведение этой процедуры в середине мая позволяет обеспечить кусты энергией для длительного и обильного плодоношения.

Об источнике: YouTube-канал "TV Ofis" YouTube-канал "TV Ofis" специализируется на контенте о сельском хозяйстве, в частности, о посадке и уходе за растениями, такими как малина и другие плодово-ягодные культуры. Видео на канале включают полезные советы по выбору места для посадки, технике ухода, а также демонстрацию процессов обработки почвы и выращивания культур.

