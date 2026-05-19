Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жару

Мария Николишин
19 мая 2026, 14:28
Производители электромобилей обычно умалчивают об этом факте.
Почему сокращается запас хода у электромобиля

  Как сохранить запас хода в электромобиле
  Когда заряжать электромобиль летом

Все электромобили имеют определенный запас хода, который зависит от аккумулятора и мощности транспортного средства. Однако в некоторые времена года он может ощутимо сокращаться, из-за чего водители могут оказаться в неудобной ситуации.

Главред решил разобраться, что влияет на запас хода в электромобиле.

Почему электромобиль быстрее разряжается

Компания Recurrent провела исследование на основе данных почти 30 000 электромобилей. Эксперты зафиксировали снижение эффективности аккумуляторов при эксплуатации в условиях жары, пишет Auto Trendy.

Отмечается, что производители обычно умалчивают об этом факте, поэтому реальный запас хода летом может уменьшаться на 31%, а главной причиной становится работа климатических систем.

При какой температуре электромобиль быстрее всего разряжается

По словам экспертов, оптимальной температурой для работы батареи электромобиля является 24 °C, при которой потери полностью отсутствуют. В то же время поднятие столбика термометра до 32 °C приводит к потере около 5% запаса хода.

Кроме того, жара в 35 °C снижает автономность на 15%, а при 38 °C падение эффективности достигает 31%. Поэтому вместо заявленных 450 км автомобиль может проехать примерно 310 км.

Сколько заряда отнимает кондиционер

Кондиционер в электромобиле при жаре свыше 30 °C отнимает около 13 км пробега на каждые 100 км пути.

Также не стоит забывать о контуре охлаждения под полом автомобиля, который при температуре 40 °C работает в экстремальном режиме. Система тратит энергию на поддержание температуры элементов аккумулятора на уровне ниже 30 °C для предотвращения деградации.

Можно ли использовать быструю зарядку в жару

Специалисты отмечают, что использование мощных зарядных станций во время жары ускоряет износ оборудования. После движения при температуре 35 °C компоненты нагреваются до 45–50 °C. Электроника автоматически ограничивает мощность зарядки, снижая ее, например, со 150 кВт до 70 кВт. Из-за этого восстановление энергии длится в два раза дольше.

Также каждый подобный цикл необратимо уменьшает емкость аккумулятора, ведь высокие температурные показатели активируют необратимые химические реакции, а аккумуляторный блок стареет значительно быстрее.

Как сохранить ресурс батареи в электромобиле

Водителям рекомендуют использовать метод предварительного охлаждения салона до 21 °C через приложение, пока автомобиль подключен к розетке.

Снижение температуры требует от 3 кВт до 5 кВт, но этот объем берется из сети, сохраняя ресурс батареи. Дальнейшее поддержание прохлады во время движения требует лишь около 1 кВт.

Как правильно заряжать электромобиль – видео:

Об источнике: Auto Trendy

Auto Trendy — словацкое издание, основанное в 2024 году. Идея издания заключается в том, что автомобильный контент может быть не только информативным, но и интересным и доступным для всех. На сайте можно найти свежие новости, сравнения автомобилей и практические советы для водителей.

