Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

Руслан Иваненко
2 января 2026, 23:47
650
Tesla теряет лидерство на рынке электромобилей, а конкурент стремительно наращивает продажи в мире и Европе.
BYD обгоняет Tesla в Китае и Европе, предлагая более доступные электромобили / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • BYD обогнала Tesla по годовым продажам электромобилей в 2025 году
  • Tesla поставила 1,64 млн авто, BYD - 2,26 млн
  • Продажи Tesla в Европе упали на 28% по сравнению с предыдущим годом

Компания Илона Маска Tesla потеряла статус мирового лидера по продажам электромобилей, уступив китайской BYD Co., сообщает Bloomberg. По итогам 2025 года Tesla поставила 1,64 миллиона электромобилей, тогда как BYD - 2,26 миллиона.

Падение продаж Tesla в 2025 году

Американский производитель потерпел падение поставок в четвертом квартале на 16%, что ниже ожиданий аналитиков, а годовые продажи сократились почти на 9% - второе подряд годовое снижение. Зато BYD продемонстрировала рост как за квартал, так и за год.

видео дня

Фокус Tesla на ИИ и робототехнику

Аналитик Александр Поттер отметил, что сейчас основной фокус Tesla смещен с поставок на развитие искусственного интеллекта и робототехники:

"Поставки практически перестали иметь значение. Зато рост акций Tesla в 2026 году должен быть обусловлен прогрессом в области искусственного интеллекта и робототехники".

Джед Дорсхаймер из William Blair отметил, что прекращение федеральных льгот на покупку электромобилей в США могло повлиять на снижение продаж:

"Компания оценивается почти исключительно на основе трансформации в реальный мир искусственного интеллекта".

Рост BYD в Китае и Европе

В прошлом году BYD также опередила Tesla в продажах в Китае, предлагая более доступные модели, а в Европе зарегистрировала больше автомобилей в Германии и Великобритании. Продажи Tesla на старом континенте за первые 11 месяцев 2025 года упали на 28%, в частности во Франции, Испании и Швеции.

Илон Маск
Илон Маск / Главред - инфографика

Аналитик RBC Capital Markets Том Нараян подчеркнул рост бизнеса Tesla по производству аккумуляторных батарей:

"Устойчивый рост в сфере хранения энергии отражает структурные факторы, способствующие росту спроса на электроэнергию, обусловленному развитием искусственного интеллекта, что приводит к увеличению потребностей в хранении энергии для поддержки строительства центров обработки данных и стабилизации энергосистемы".

Новые модели и беспилотные технологии Tesla

Кроме того, Tesla продолжает работать над новыми моделями и беспилотными технологиями. В конце 2025 года компания анонсировала двухместный компактный автомобиль Cybercab с дверью типа "крыло бабочки" и начала тестирование беспилотных Model Y в Остине и районе залива Сан-Франциско.

Другие новости из мира авто

Как писал Главред, в Великобритании механик автосервиса Oly Autos Валид поделился собственным рейтингом самых надежных кроссоверов, которые, кстати, хорошо знакомы и украинским водителям. Его выбор может стать ориентиром для тех, кто ищет баланс между комфортом и долговечностью.

Кроме того, гибридные автомобили часто позиционируют как золотую середину между классическими авто с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями. Они обещают экономию топлива, экологичность и комфорт. Однако на практике не все модели оправдывают ожидания владельцев.

Также в Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

авто Tesla Motors автомобили
13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

