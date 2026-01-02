Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

Tesla теряет лидерство на рынке электромобилей, а конкурент стремительно наращивает продажи в мире и Европе.

BYD обгоняет Tesla в Китае и Европе, предлагая более доступные электромобили / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

BYD обогнала Tesla по годовым продажам электромобилей в 2025 году

Tesla поставила 1,64 млн авто, BYD - 2,26 млн

Продажи Tesla в Европе упали на 28% по сравнению с предыдущим годом

Компания Илона Маска Tesla потеряла статус мирового лидера по продажам электромобилей, уступив китайской BYD Co., сообщает Bloomberg. По итогам 2025 года Tesla поставила 1,64 миллиона электромобилей, тогда как BYD - 2,26 миллиона.

Падение продаж Tesla в 2025 году

Американский производитель потерпел падение поставок в четвертом квартале на 16%, что ниже ожиданий аналитиков, а годовые продажи сократились почти на 9% - второе подряд годовое снижение. Зато BYD продемонстрировала рост как за квартал, так и за год.

Фокус Tesla на ИИ и робототехнику

Аналитик Александр Поттер отметил, что сейчас основной фокус Tesla смещен с поставок на развитие искусственного интеллекта и робототехники:

"Поставки практически перестали иметь значение. Зато рост акций Tesla в 2026 году должен быть обусловлен прогрессом в области искусственного интеллекта и робототехники".

Джед Дорсхаймер из William Blair отметил, что прекращение федеральных льгот на покупку электромобилей в США могло повлиять на снижение продаж:

"Компания оценивается почти исключительно на основе трансформации в реальный мир искусственного интеллекта".

Рост BYD в Китае и Европе

В прошлом году BYD также опередила Tesla в продажах в Китае, предлагая более доступные модели, а в Европе зарегистрировала больше автомобилей в Германии и Великобритании. Продажи Tesla на старом континенте за первые 11 месяцев 2025 года упали на 28%, в частности во Франции, Испании и Швеции.

Илон Маск / Главред - инфографика

Аналитик RBC Capital Markets Том Нараян подчеркнул рост бизнеса Tesla по производству аккумуляторных батарей:

"Устойчивый рост в сфере хранения энергии отражает структурные факторы, способствующие росту спроса на электроэнергию, обусловленному развитием искусственного интеллекта, что приводит к увеличению потребностей в хранении энергии для поддержки строительства центров обработки данных и стабилизации энергосистемы".

Новые модели и беспилотные технологии Tesla

Кроме того, Tesla продолжает работать над новыми моделями и беспилотными технологиями. В конце 2025 года компания анонсировала двухместный компактный автомобиль Cybercab с дверью типа "крыло бабочки" и начала тестирование беспилотных Model Y в Остине и районе залива Сан-Франциско.

