Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Руслан Иваненко
1 января 2026, 23:45
Эксперты объяснили, почему некоторые гибридные авто приносят больше проблем, чем реальной экономии топлива.
Почему популярные гибридные модели часто становятся проблемными в эксплуатации / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие гибридные авто не стоит покупать
  • В чем главные проблемы популярных моделей
  • Почему экономия на гибридах часто иллюзорна

Гибридные автомобили часто позиционируют как золотую середину между классическими авто с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями. Они обещают экономию топлива, экологичность и комфорт. Однако на практике не все модели оправдывают ожидания владельцев.

Главред решил выяснить, какие гибридные автомобили могут принести больше проблем, чем выгоды.

Эксперты в комментарии изданию GoBankingRates назвали четыре модели, которые имеют серьезные недостатки с точки зрения надежности, удобства и реальной экономии.

Ford F-150 Hybrid - популярность не гарантирует надежности

Пикап Ford F-150 остается одним из самых продаваемых автомобилей в США. Его ценят за практичность, вместительность и универсальность. Однако гибридная версия модели вызывает немало нареканий.

Руководитель отдела контента NX Automotive Transport Карл Родригес отметил, что Ford F-150 Hybrid имеет проблемы с надежностью. По его словам, владельцы часто сталкиваются с выходом из строя аккумуляторной батареи и трансмиссии, что может приводить к дорогостоящему ремонту.

BMW ActiveHybrid 5 - гибрид, который не экономит

Седан BMW ActiveHybrid 5 (F10) дебютировал в 2011 году как роскошный гибрид с пониженным расходом топлива. Однако на практике модель не смогла оправдать возложенных на нее надежд.

Карл Родригес подчеркивает, что автомобиль имеет малый багажник и завышенную цену, а также демонстрирует неожиданно высокий аппетит к топливу.

"BMW ActiveHybrid 5 не выполняет свою главную функцию. Расход около 9 литров на 100 км - это неприемлемо для гибридного авто. Складывается впечатление, что модель просто не справляется с тем, для чего ее создавали", - отметил эксперт.

Range Rover Evoque PHEV - роскошь с системными сбоями

Гибридный Range Rover Evoque PHEV является одним из самых дорогих в своем сегменте компактных кроссоверов. Высокая цена, впрочем, не гарантирует беспроблемной эксплуатации.

Автомобильный эксперт и генеральный директор Find by Plate Рут Калкинс заявил, что почти две трети владельцев этой модели жалуются на работу гибридной системы, а также на проблемы с кузовом и двигателем.

"Частые поломки и нестабильная работа информационно-развлекательной системы делают этот автомобиль сомнительным выбором", - подчеркнул Калкинс.

Hyundai Tucson Hybrid - хорошо выглядит, но неудобное управление

Hyundai Tucson Hybrid привлекает современным дизайном и заявленным низким расходом топлива. Однако, по словам экспертов, в реальных условиях эксплуатации модель имеет ряд существенных минусов.

Карл Родригес отмечает, что многие владельцы недовольны эргономикой и сложностью управления функциями автомобиля.

"На бумаге Tucson Hybrid выглядит идеально, но клиенты часто рассказывают о неудобных органах управления и проблемах с интерфейсом", - пояснил эксперт.

Об источнике: GOBankingRates

GOBankingRates - это финансовый веб-сайт, который предоставляет информацию о личных финансах, банковских продуктах, кредитах, сбережениях, инвестировании и других финансовых темах. Ресурс предлагает полезные статьи, советы, обзоры финансовых продуктов и инструменты для сравнения различных предложений, таких как кредитные карты, депозиты и ипотеки.

Основная цель GOBankingRates - помочь пользователям принимать обоснованные финансовые решения путем предоставления актуальной и достоверной информации. Сайт также публикует рейтинги банков, кредитных учреждений и других финансовых организаций.

GOBankingRates работает с 2004 года и является популярным источником для тех, кто ищет финансовые советы и анализ.

