Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

На дворе зима, а морозы с каждым днем становятся все сильнее. Поэтому водителям стоит переходить на зимнее топливо, ведь летний бензин не слишком хорошо подходит для зимних поездок.

Главред решил разобраться, какая разница между летним и зимним бензином.

Какие преимущества имеет зимний бензин

Издание Твоя машина рассказало, что многие из украинских водителей не знают, что топливо делится по сезонным признакам.

В частности, в морозы бензиновые двигатели требуют больше энергии, поэтому топливо должно быть более горючим.

"За счет более высокого давления насыщенного пара зимний бензин быстрее испаряется. Эти качества позволяют формировать качественную топливно-воздушную смесь", - говорится в сообщении.

Можно ли заправлять авто летним бензином зимой

Стоит заметить, что летний бензин в баке в холодное время года приводит к тому, что двигатель заводится дольше, а расход топлива возрастает. Из-за этого обычный летний бензин не слишком хорошо подходит для зимних поездок.

"Если вы долго не ездили на своей машине и в баке осталось старое топливо, машина может плохо заводиться именно из-за этого. Проблема даже не в том, что топливо старое. Оно просто не соответствует сезонным условиям", - отметил автомеханик.

