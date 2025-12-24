"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

Главное из новостей:
- Volkswagen Tiguan был назван самым надежным кроссовером
- Купить его в Украине можно по цене от 1,8 млн грн
В Великобритании механик автосервиса Oly Autos Валид поделился собственным рейтингом самых надежных кроссоверов, которые, кстати, хорошо знакомы и украинским водителям. Его выбор может стать ориентиром для тех, кто ищет баланс между комфортом и долговечностью, пишет Daily Express.
Лидер списка - Volkswagen Tiguan
"Пожалуй, мой личный фаворит - это Volkswagen Tiguan. Замечательный автомобиль", - признался Валид.
Несмотря на высокую оценку механика, независимые исследования WhatCar? показывают более сдержанную картину: бензиновый Tiguan имеет рейтинг надежности 91,9%, а дизельный - 88,1%. Это высокие показатели, но не абсолютный максимум.
В Украине новый Tiguan стоит от 1,8 млн грн, а топовые комплектации значительно дороже, что делает его скорее премиальным выбором, чем "народным" авто.
Второе место - Toyota RAV4
Toyota RAV4 давно заработала репутацию "рабочей лошадки" среди кроссоверов. Валид называет ее беспроигрышным вариантом: "Очень надежный, не ошибешься". Эта модель популярна и на украинском рынке благодаря сочетанию экономичности и выносливости.
Третье место - Nissan X-Trail
Замыкает тройку Nissan X-Trail. По словам механика, это "отличный автомобиль: все крепко, комфортная езда, идеальный вариант". X-Trail ценят за просторный салон и сбалансированную подвеску, что делает его практичным выбором для семейных поездок.
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
