Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Что нельзя надевать в этот день
- Что нужно приготовить 12 февраля
12 февраля церковь почитает память святого Мелетия. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой семье. С юных лет он знал, что хочет посвятить себя духовенству. Он служил Богу еще до того, как стал епископом.
Изначально он стал епископом на кафедре в Севастии. Однако из-за конфликтов между духовенством он оттуда ушел и стал архиепископом Антиохии. В те времена продолжалась боротьба с арианством, учение которых поддерживал император Константин II.
Мелетия изгнали практически сразу после его избрания. Он пережил несколько ссылок, но всегда оставался верен Богу. Позже Мелетий вернулся в Антиохию благодаря императору Йовиану. Он проповедовал, писал богословские трактаты, поддерживал молодых подвижников.
В 381 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Константинополе, где утвердили Никейский символ веры.
Что можно делать 12 февраля
- В этот день нужно помолиться. У святого просят духовного оздоровления.
- В этот день нужно приготовить рыбные блюда. Предки верили, что это притянет благополучие и изобилия.
- В этот день нужно обратить особое внимание на сон. Считается, что сон, приснившийся в ночь на 12 февраля, будет вещим и пророческим.
Что нельзя делать 12 февраля
1. Нельзя 12 февраля начинать новые дела. Иначе они не будут успешными и не принесут ожидаемого результата.
2. Нельзя 12 февраля надевать рваную или грязную одежду. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 12 февраля сплетничать и завидовать другим. Считается, что это может принести неприятности.
Приметы 12 февраля
- Если в этот день дует южный ветер, то скоро придет потепление.
- Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
- Если в этот день дует северный ветер, то будут заморозки.
- Если в этот день луна красного цвета, то будет сильный ветер.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
