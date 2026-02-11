Укр
Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2026, 12:08
20
Что можно делать 12 февраля. Приметы, которые уберегут от неприятностей и бед.
Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Что нельзя надевать в этот день
  • Что нужно приготовить 12 февраля

12 февраля церковь почитает память святого Мелетия. Как сообщает Главред, он родился в благочестивой семье. С юных лет он знал, что хочет посвятить себя духовенству. Он служил Богу еще до того, как стал епископом.

Изначально он стал епископом на кафедре в Севастии. Однако из-за конфликтов между духовенством он оттуда ушел и стал архиепископом Антиохии. В те времена продолжалась боротьба с арианством, учение которых поддерживал император Константин II.

видео дня

Мелетия изгнали практически сразу после его избрания. Он пережил несколько ссылок, но всегда оставался верен Богу. Позже Мелетий вернулся в Антиохию благодаря императору Йовиану. Он проповедовал, писал богословские трактаты, поддерживал молодых подвижников.

В 381 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Константинополе, где утвердили Никейский символ веры.

Что можно делать 12 февраля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят духовного оздоровления.
  • В этот день нужно приготовить рыбные блюда. Предки верили, что это притянет благополучие и изобилия.
  • В этот день нужно обратить особое внимание на сон. Считается, что сон, приснившийся в ночь на 12 февраля, будет вещим и пророческим.

Что нельзя делать 12 февраля

1. Нельзя 12 февраля начинать новые дела. Иначе они не будут успешными и не принесут ожидаемого результата.

2. Нельзя 12 февраля надевать рваную или грязную одежду. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 12 февраля сплетничать и завидовать другим. Считается, что это может принести неприятности.

Приметы 12 февраля

  • Если в этот день дует южный ветер, то скоро придет потепление.
  • Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день дует северный ветер, то будут заморозки.
  • Если в этот день луна красного цвета, то будет сильный ветер.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

