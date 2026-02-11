Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусно

Если у вас нет много времени на приготовление сытного ужина, тогда попробуйте приготовить макароны по-итальянски. С таким блюдом вы справитесь все за 30 минут, а сытой будет вся семья.
Кстати, готовятся такие макароны в одной сковороде, что минимизирует ваше время на уборку на кухне, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Ужин из макарон за 30 минут - рецепт
Ингредиенты:
- Паста Тольятелле (гнезда) - 10-12 шт.;
- Помидоры в томатном соке - 400 мл;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Оливковое масло – 1–2 ст. л;
- Масло – 30 г;
- Итальянские травы – 1 ч. л;
- Томатная паста- 1 ст. л;
- Шпинат – по желанию;
- Вода - 300-400 мл;
- Соль, перец – по вкусу;
- Тертый пармезан – для подачи
Котлеты:
- Куриный фарш – 500 г;
- Лук – 1 шт. (большой);
- Соль, перец – 1 шт.;
- Яйцо – 1 шт.;
- Манная крупа – 1/2 ст. л.
На растительном масле обжарьте нарезанный лук и чеснок, добавьте сливочное масло.
Также в сковороду отправьте томаты, зелень, специи, соль, перец и томатную пасту.
Все хорошо перемешайте и держите на огне 5 минут.
Для котлет смешайте все необходимые ингредиенты и отбейте фарш.
Выложите пасту в сковороду, сверху отправьте котлеты, влейте воду, накройте крышкой и готовить 25 минут.
Не забывайте поливать гнезда соусом.
При подаче посыпьте блюдо пармезаном. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ужин за 30 минут:
Вас может заинтересовать:
- Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут
- Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты
- Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнут
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред