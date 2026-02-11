Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусно

Быстрый рецепт ужина из макарон.

https://glavred.info/recipes/fantasticheskiy-uzhin-za-30-minut-bystro-i-vkusno-10739714.html Ссылка скопирована

Быстрый ужин - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/olga_riabenko_/

Если у вас нет много времени на приготовление сытного ужина, тогда попробуйте приготовить макароны по-итальянски. С таким блюдом вы справитесь все за 30 минут, а сытой будет вся семья.

Кстати, готовятся такие макароны в одной сковороде, что минимизирует ваше время на уборку на кухне, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Ужин из макарон за 30 минут - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Паста Тольятелле (гнезда) - 10-12 шт.;

Помидоры в томатном соке - 400 мл;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Оливковое масло – 1–2 ст. л;

Масло – 30 г;

Итальянские травы – 1 ч. л;

Томатная паста- 1 ст. л;

Шпинат – по желанию;

Вода - 300-400 мл;

Соль, перец – по вкусу;

Тертый пармезан – для подачи

Котлеты:

Куриный фарш – 500 г;

Лук – 1 шт. (большой);

Соль, перец – 1 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Манная крупа – 1/2 ст. л.

На растительном масле обжарьте нарезанный лук и чеснок, добавьте сливочное масло.

Также в сковороду отправьте томаты, зелень, специи, соль, перец и томатную пасту.

Все хорошо перемешайте и держите на огне 5 минут.

Для котлет смешайте все необходимые ингредиенты и отбейте фарш.

Выложите пасту в сковороду, сверху отправьте котлеты, влейте воду, накройте крышкой и готовить 25 минут.

Не забывайте поливать гнезда соусом.

При подаче посыпьте блюдо пармезаном. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ужин за 30 минут:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред