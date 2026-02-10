Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

О чем идет речь в материале:
- Ограничения для Запорожской области будут действовать для стабилизации энергосистемы
- Графики будут применены для населения, бизнеса и промышленности
Завтра, 11 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света, говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго отметили, что ограничения электроснабжения вводятся для стабилизации работы объединенной энергосистемы.
Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом 30 минут на переключение.
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кроме того, в течение всего дня будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что из-за потепления количество российских ударов может уменьшиться. В то же время, по его мнению, Россия не откажется полностью от атак по энергетической инфраструктуре, но может сместить основной акцент на другие типы целей.
Между тем сотни тысяч украинцев столкнулись с новыми трудностями, поскольку сильные морозы совпали по времени с очередными ударами по энергосистеме, что привело к перебоям со светом и теплом. По информации CNN, многие люди вынуждены проводить значительную часть времени без электроснабжения и отопления.
Также сообщается об атаке оккупантов на электроподстанцию во Львовской области, которая является одной из ключевых для энергосистемы. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, речь идет о крупнейшей электроподстанции в Европе, а следствием удара могут стать перебои с электроэнергией в западных регионах Украины.
Другие новости:
- РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT
- Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля
- Свежие графики для Днепропетровской области: на сколько будут отключать свет 11 февраля
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред