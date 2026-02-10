Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

11 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии для стабилизации работы объединенной энергосистемы.

https://glavred.info/energy/massovye-otklyucheniya-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-poyavilis-grafiki-na-11-fevralya-10739681.html Ссылка скопирована

Отключение света в Запорожской области - графики на 11 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Ограничения для Запорожской области будут действовать для стабилизации энергосистемы

Графики будут применены для населения, бизнеса и промышленности

Завтра, 11 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света, говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго отметили, что ограничения электроснабжения вводятся для стабилизации работы объединенной энергосистемы.

видео дня

Отключения будут происходить по очередям и подчергам с учетом 30 минут на переключение.

/ Скриншот

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 11 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, в течение всего дня будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что из-за потепления количество российских ударов может уменьшиться. В то же время, по его мнению, Россия не откажется полностью от атак по энергетической инфраструктуре, но может сместить основной акцент на другие типы целей.

Между тем сотни тысяч украинцев столкнулись с новыми трудностями, поскольку сильные морозы совпали по времени с очередными ударами по энергосистеме, что привело к перебоям со светом и теплом. По информации CNN, многие люди вынуждены проводить значительную часть времени без электроснабжения и отопления.

Также сообщается об атаке оккупантов на электроподстанцию во Львовской области, которая является одной из ключевых для энергосистемы. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, речь идет о крупнейшей электроподстанции в Европе, а следствием удара могут стать перебои с электроэнергией в западных регионах Украины.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред