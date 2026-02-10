РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда даст России опору для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений.

https://glavred.info/front/rf-mozhet-zahvatit-tri-vazhnyh-goroda-v-blizhayshie-mesyacy-nyt-10739678.html Ссылка скопирована

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Что написано в материале The New York Times:

Оккупация трех городов может стать новыми рычагами влияния в переговорах

Силы обороны Украины ужерживают лишь несколько зданий в Гуляйполе

Украина сосредоточилась на обороне Покровска и Мирнограда

Более года оккупанты ведут безумные бои на востоке Украины в попытке завершить захват трех стратегически важных городов - Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению экспертов, в ближайшие недели или месяцы россияне смогут достичь своей цели. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что захват этих трех городов даст России опору для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений. Также оккупация трех городов может стать новыми рычагами влияния в мирных переговорах.

видео дня

Эксперты заявили в разговоре со СМИ, что Кремлю вряд ли удастся быстро превратить эти завоевания в дальнейшую территориальную экспансию. При том, что в течение последнего года россияне довольно медленно продвигались на фронте.

Тем не менее, как отмечают эксперты, захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда может укрепить аргумент РФ перед США о том, что ее дальнейшее продвижение якобы неизбежно. Это может привести к усилению давления на Украину со стороны США с целью заключения мирного соглашения.

Россия приближается к захвату Гуляйполя

В издании отметили, что Гуляйполе в Запорожской области в течение многих лет был опорным пунктом на этом участке фронта. Согласно картам боевых действий, а также словам командира Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрия Филатова, город уже почти полностью находится под контролем России.

Филатов рассказал журналистам, что Силы обороны Украины ужерживают несколько зданий в Гуляйполе. Тем не менее, большая часть города находится под контролем противника.

Эксперты в разговоре с журналистами выразили опасения, что захват Гуляйполя может привести к тому, что россияне усилят удары по Запорожью. По их словам, областной центр окажется в зоне досягаемости небольших ударных дронов, что подвергнет жителей круглосуточным воздушным ударам.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

В издании добавили, что в Донецкой области Украина сосредоточилась на обороне Покровска и Мирнограда. Размещение войск в этих районах в сочетании с использованием современных дронов замедлило наступление россиян.

Журналисты напомнили, что в январском отчете Центра стратегических и международных исследований говорилось о том, что за полтора года наступления на Покровск и Мирноград оккупанты продвигались вперед всего на 70 метров в день. Также, согласно отчету, с 2024 года РФ захватила менее 1,5% территории Украины.

Кроме того, в Центре стратегических и международных исследований подсчитали, что в 2025 году потери России составили около 415 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Они выяснили, что большую часть потерь РФ понесла в боях за Покровск и Мирноград.

Эксперты в разговоре с журналистами подчеркнули, что РФ уверена в том, что переживет Украину в войне на истощение, полагаясь на постоянное пополнение войск. Они добавили, что в случае захвата Покровска и Мирнограда россияне смогут использовать эти города в качестве укрытия для операторов дронов и использовать ближайшие дороги для оптимизации логистики.

Военные эксперты заверили, что захват Покровска и Мирнограда даст РФ плацдарм для продвижения на север и достижения своей цели по захвату всей Донецкой области, около трех четвертей которой она уже контролирует. По их словам, основной целью может стать Константиновка, которая является южными воротами цепи городов, образующих последний крупный оборонительный пояс Украины в области.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какова сейчас ситуация на фронте – мнение военного

Как писал Главред, российские войска существенно потеряли темп наступательных действий на фронте и сейчас демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Такую оценку дал бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

По его словам, украинские военные сознательно создают для противника ситуацию, в которой дальнейшие наступательные действия становятся бесперспективными.

"Цель Украины состоит в том, чтобы лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций", - отметил Билецкий.

В то же время эксперт отметил, что российские войска надеются на зимний период для восстановления темпов атак.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – новости по теме

Как писал Главред ранее, Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.

Кроме того, российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяют заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Вооруженных силах Украины эти утверждения опровергли и объяснили реальное положение дел на фронте.

Напомним, что обстановка на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

Мирноград / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред