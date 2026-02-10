Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Кратко:
- Верховная Рада приняла законопроект №13219 в целом и во втором чтении
- Документ регулирует производство электроэнергии и содержит поправку №764 о воде
- Новые правила тарифов начнут действовать через два месяца после подписания президентом
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13219, за который проголосовали 247 народных депутатов, сообщает сайт парламента.
Документ регулирует вопросы производства электроэнергии, однако содержит важную поправку №764. Она предусматривает, что установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение переходит в компетенцию местных администраций, в частности областных и Киева.
Поправка о тарифах на воду
Новые правила относительно тарифов на воду и водоотведение начнут действовать через два месяца после подписания закона президентом Владимиром Зеленским и будут действовать до года после завершения действия военного положения в Украине.
"Города смогут сами принимать решения. Кто-то поднимет тарифы, кто-то не поднимет, кто-то из бюджета даст денег. Но ситуация, когда у нас эти тарифы с 2021 года не меняются, пожалуй, не совсем правильная, потому что мы понимаем – с водоканалами огромная проблема. Хотя такой шаг, может, полностью проблему не решит", – отмечает председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
После вступления в силу закона Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет иметь 90 дней, чтобы предоставить местным органам власти расчеты для установления новых тарифов.
Когда могут повысить тариф на свет – мнение эксперта
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует рост тарифов на электроэнергию из-за целевых атак России на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, в 2026 году повышение тарифов для бизнеса будет происходить в два этапа, чтобы избежать резкого экономического шока. Тарифы для населения будут расти по аналогичной схеме, но уже после окончания войны.
"Рост цен тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень велики. Энергетика — это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", — пояснил Новак.
Рост тарифов в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, из-за разрушения энергетической инфраструктуры Россией в Украине не будут повышать тарифы на электроэнергию. КМУ установил цену для бытовых потребителей на февраль - 4,32 грн/кВт·ч, которая будет действовать до конца отопительного сезона 30 апреля.
Кроме того, украинцам стоит готовиться к существенному подорожанию электроэнергии. Международные кредиторы настаивают на пересмотре тарифов для населения уже в этом году, несмотря на продолжение боевых действий. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".
Напомним, что эксперт по ЖКХ Кристина Ненно заявила, что тарифы на воду для населения крупных городов в 2026 году могут вырасти, если подорожает электроэнергия. По ее словам, вероятность такого повышения оценивается как "50 на 50", ведь ранее попытки повышения тарифов вызывали общественное недовольство и были отменены Кабмином.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
