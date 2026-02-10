Укр
Читать на украинском
Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 18:51
Новые правила установления тарифов на воду начнут действовать через два месяца после подписания президентом.
Города получают право самостоятельно определять тарифы на водоснабжение и водоотведение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Верховная Рада приняла законопроект №13219 в целом и во втором чтении
  • Документ регулирует производство электроэнергии и содержит поправку №764 о воде
  • Новые правила тарифов начнут действовать через два месяца после подписания президентом

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13219, за который проголосовали 247 народных депутатов, сообщает сайт парламента.

Документ регулирует вопросы производства электроэнергии, однако содержит важную поправку №764. Она предусматривает, что установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение переходит в компетенцию местных администраций, в частности областных и Киева.

Поправка о тарифах на воду

Новые правила относительно тарифов на воду и водоотведение начнут действовать через два месяца после подписания закона президентом Владимиром Зеленским и будут действовать до года после завершения действия военного положения в Украине.

"Города смогут сами принимать решения. Кто-то поднимет тарифы, кто-то не поднимет, кто-то из бюджета даст денег. Но ситуация, когда у нас эти тарифы с 2021 года не меняются, пожалуй, не совсем правильная, потому что мы понимаем – с водоканалами огромная проблема. Хотя такой шаг, может, полностью проблему не решит", – отмечает председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

После вступления в силу закона Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет иметь 90 дней, чтобы предоставить местным органам власти расчеты для установления новых тарифов.

Когда могут повысить тариф на свет – мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует рост тарифов на электроэнергию из-за целевых атак России на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, в 2026 году повышение тарифов для бизнеса будет происходить в два этапа, чтобы избежать резкого экономического шока. Тарифы для населения будут расти по аналогичной схеме, но уже после окончания войны.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

"Рост цен тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень велики. Энергетика — это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", — пояснил Новак.

Рост тарифов в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, из-за разрушения энергетической инфраструктуры Россией в Украине не будут повышать тарифы на электроэнергию. КМУ установил цену для бытовых потребителей на февраль - 4,32 грн/кВт·ч, которая будет действовать до конца отопительного сезона 30 апреля.

Кроме того, украинцам стоит готовиться к существенному подорожанию электроэнергии. Международные кредиторы настаивают на пересмотре тарифов для населения уже в этом году, несмотря на продолжение боевых действий. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".

Напомним, что эксперт по ЖКХ Кристина Ненно заявила, что тарифы на воду для населения крупных городов в 2026 году могут вырасти, если подорожает электроэнергия. По ее словам, вероятность такого повышения оценивается как "50 на 50", ведь ранее попытки повышения тарифов вызывали общественное недовольство и были отменены Кабмином.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

