Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Кратко:
- В Украине дорожают тепличные огурцы
- Их уже продают по 120-150 гривен за килограмм
- На следующей неделе ситуация может стабилизироваться
Тепличные огурцы в Украине снова дорожают. Стабильно высокий спрос и существенное сокращение предложения данной продукции стимулируют рост цен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что в настоящее время лишь единичные украинские комбинаты ведут реализацию тепличных овощей, основное же предложение данной продукции на внутреннем рынке составляют исключительно импортные огурцы производства Турции.
Так, сейчас продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.
По словам аналитиков, подорожание тепличных огурцов связано с повышением цен на эту продукцию в самой Турции, которая традиционно является основным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период.
"На текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества данной продукции", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что сегодня тепличные огурцы на украинском рынке поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем в конце января 2025 года.
По мнению аналитиков, такая ценовая ситуация в данном сегменте — это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация стабилизируется.
Цены на овощи в Украине
Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Инна Сало говорила, что в феврале 2026 года в Украине ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, который будет умеренным, но ощутимым для потребителей.
По ее словам, овощи могут подорожать до 10%, а фрукты — до 15% по сравнению с нынешними ценами, прежде всего из-за роста затрат на их хранение.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что литр масла с приходом весны может стоить 100 гривен.
Также в Украине изменились цены на сливочное масло. Стоимость молочного продукта неожиданно снизилась. Но его стоимость начнет расти уже в феврале.
Кроме того, в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия, но дефицита хлеба не прогнозируется.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
