Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине дорожают тепличные огурцы

Их уже продают по 120-150 гривен за килограмм

На следующей неделе ситуация может стабилизироваться

Тепличные огурцы в Украине снова дорожают. Стабильно высокий спрос и существенное сокращение предложения данной продукции стимулируют рост цен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время лишь единичные украинские комбинаты ведут реализацию тепличных овощей, основное же предложение данной продукции на внутреннем рынке составляют исключительно импортные огурцы производства Турции.

Так, сейчас продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

По словам аналитиков, подорожание тепличных огурцов связано с повышением цен на эту продукцию в самой Турции, которая традиционно является основным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период.

"На текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества данной продукции", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что сегодня тепличные огурцы на украинском рынке поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем в конце января 2025 года.

По мнению аналитиков, такая ценовая ситуация в данном сегменте — это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация стабилизируется.

Цены на овощи в Украине

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Инна Сало говорила, что в феврале 2026 года в Украине ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, который будет умеренным, но ощутимым для потребителей.

По ее словам, овощи могут подорожать до 10%, а фрукты — до 15% по сравнению с нынешними ценами, прежде всего из-за роста затрат на их хранение.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что литр масла с приходом весны может стоить 100 гривен.

Также в Украине изменились цены на сливочное масло. Стоимость молочного продукта неожиданно снизилась. Но его стоимость начнет расти уже в феврале.

Кроме того, в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия, но дефицита хлеба не прогнозируется.

