Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники весной

Вы узнаете:
- Чем удобрить клубнику весной
- Как это сделать правильно
Чтобы летом получить по-настоящему богатый урожай клубники, важно начать уход уже ранней весной. Опытные садоводы уверяют: если правильно подкормить растения в марте, кусты буквально будут сгибаться от плодов клубники.
Почему важно удобрять клубнику весной
Весна — ключевой период для развития растения. Именно в это время клубника начинает активную вегетацию и нуждается в питательных веществах, пишет planeta.
Если пропустить этот этап, кусты будут слабее, а урожай — скромнее. Поэтому подкормка клубники весной напрямую влияет на количество и качество ягод.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Кофейная гуща — простой и эффективный способ
Один из самых популярных натуральных вариантов — кофейная гуща для клубники.
Она содержит азот, который стимулирует рост зеленой массы и укрепляет растение.
Достаточно просто:
- рассыпать гущу вокруг кустов
- слегка перемешать с почвой
- полить грядку
Кроме того, кофейная гуща улучшает структуру почвы и помогает удерживать влагу.
Яичная скорлупа для крепких кустов
Еще один доступный вариант — яичная скорлупа для клубники.
Она богата кальцием, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растений.
Перед использованием скорлупу нужно измельчить, а затем равномерно распределить по грядке. Дополнительный плюс — она помогает отпугивать улиток.
Древесная зола для обильного плодоношения
Чтобы увеличить количество ягод, многие дачники используют древесную золу для клубники.
Она содержит калий и фосфор — элементы, которые отвечают за цветение и формирование плодов. Золу рассыпают вокруг кустов и аккуратно заделывают в почву.
Как правильно удобрять клубнику
Важно не только выбрать удобрение, но и правильно его внести.
Подкормку распределяют вокруг кустов, избегая попадания на листья. После этого почву слегка рыхлят и поливают — так питательные вещества быстрее попадут к корням.
Что еще нужно сделать весной
Помимо подкормки, важно обеспечить клубнике правильный уход. Хороший результат дает мульчирование. Для этого используют солому, кору или компост — это помогает сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.
Также нельзя забывать о регулярном поливе. Клубника лучше всего развивается во влажной, но не переувлажненной почве.
Смотрите видео о том, что нужно делать с клубникой, чтобы получить максимальный урожай:
Об источнике: Planeta.pl
Planeta.pl — польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях.
Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред