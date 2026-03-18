Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники весной

Летом вы действительно увидите результат — кусты будут усыпаны ягодами, а урожай приятно удивит.

Что положить под кусты клубники весной

Вы узнаете:

Чем удобрить клубнику весной

Как это сделать правильно

Чтобы летом получить по-настоящему богатый урожай клубники, важно начать уход уже ранней весной. Опытные садоводы уверяют: если правильно подкормить растения в марте, кусты буквально будут сгибаться от плодов клубники.

Почему важно удобрять клубнику весной

Весна — ключевой период для развития растения. Именно в это время клубника начинает активную вегетацию и нуждается в питательных веществах, пишет planeta.

Если пропустить этот этап, кусты будут слабее, а урожай — скромнее. Поэтому подкормка клубники весной напрямую влияет на количество и качество ягод.

Кофейная гуща — простой и эффективный способ

Один из самых популярных натуральных вариантов — кофейная гуща для клубники.

Она содержит азот, который стимулирует рост зеленой массы и укрепляет растение.

Достаточно просто:

рассыпать гущу вокруг кустов

слегка перемешать с почвой

полить грядку

Кроме того, кофейная гуща улучшает структуру почвы и помогает удерживать влагу.

Яичная скорлупа для крепких кустов

Еще один доступный вариант — яичная скорлупа для клубники.

Она богата кальцием, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растений.

Перед использованием скорлупу нужно измельчить, а затем равномерно распределить по грядке. Дополнительный плюс — она помогает отпугивать улиток.

Древесная зола для обильного плодоношения

Чтобы увеличить количество ягод, многие дачники используют древесную золу для клубники.

Она содержит калий и фосфор — элементы, которые отвечают за цветение и формирование плодов. Золу рассыпают вокруг кустов и аккуратно заделывают в почву.

Как правильно удобрять клубнику

Важно не только выбрать удобрение, но и правильно его внести.

Подкормку распределяют вокруг кустов, избегая попадания на листья. После этого почву слегка рыхлят и поливают — так питательные вещества быстрее попадут к корням.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Что еще нужно сделать весной

Помимо подкормки, важно обеспечить клубнике правильный уход. Хороший результат дает мульчирование. Для этого используют солому, кору или компост — это помогает сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Также нельзя забывать о регулярном поливе. Клубника лучше всего развивается во влажной, но не переувлажненной почве.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Planeta.pl Planeta.pl — польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях. Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.

